Россияне пошли против Путина: появился провальный рейтинг президента РФ

Примерно 62% россиян высказались за введение возрастного ценза для президента РФ, а сменяемости власти пожелали 50% респондентов.

Об этом говориться в исследовании "Левада-центра", специалисты которого провели опрос среди 1624 респондентов из 50 регионов. Его результаты опубликовали "Открытые медиа".

Так, большая часть – 35% опрошенных – выступили за введение возрастного ценза для президента по достижению пенсионного возраста, 23% называют рубежом 70 лет.

Россияне высказались против Путина

Еще 4% респондентов проголосовали за другие варианты, а 31% заявили, что не считают нужным ограничивать возраст главы государства.

Помимо этого, россиян спрашивали, необходима ли в стране сменяемость власти. И положительно на этот вопрос ответила ровно половина опрошенных.

Тогда как 37% придерживаются мнения о том, что для России важнее стабильность и узкий круг политиков во власти, а сменяемость может оказать на жизни обычных граждан негативное влияние.

Результаты опроса openmedia.io

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разошлись во взглядах на обнуление президентских сроков лидера Владимира Путина – поддержали меньше половины опрошенных.

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