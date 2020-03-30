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30 марта • обновлено в 11:29
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Россияне пошли против Путина: появился провальный рейтинг президента РФ

5.3т
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Примерно 62% россиян высказались за введение возрастного ценза для президента РФ, а сменяемости власти пожелали 50% респондентов.

Об этом говориться в исследовании "Левада-центра", специалисты которого провели опрос среди 1624 респондентов из 50 регионов. Его результаты опубликовали "Открытые медиа".

Так, большая часть – 35% опрошенных – выступили за введение возрастного ценза для президента по достижению пенсионного возраста, 23% называют рубежом 70 лет.

Россияне высказались против Путина

Россияне высказались против Путина

Еще 4% респондентов проголосовали за другие варианты, а 31% заявили, что не считают нужным ограничивать возраст главы государства.

Помимо этого, россиян спрашивали, необходима ли в стране сменяемость власти. И положительно на этот вопрос ответила ровно половина опрошенных.

Тогда как 37% придерживаются мнения о том, что для России важнее стабильность и узкий круг политиков во власти, а сменяемость может оказать на жизни обычных граждан негативное влияние.

Результаты опроса

Результаты опроса

openmedia.io

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разошлись во взглядах на обнуление президентских сроков лидера Владимира Путина – поддержали меньше половины опрошенных.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
социологические опросы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Зачем у тех рабов что то спрашивать? Они ж ничего не решают. Скажет путен жрать гав.но, то срусские спросят какой ложкой?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всея Руси Князь, А нерабов спрашивали, когда вносили изменения в конституцию?
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Левада-центр. В 2016 году организации был присвоен статус «иностранного агента»
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пукистанским холопам всегда нужен царь, хоть плюгавый, старый, никчемный, мелочный, склочный, параноик, но господин, который научит холопов жить:))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Korolev Vlad, Хрюкати українською мовою
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Белов Слава
Белов Слава
Korolev Vlad, вам,свидомым насекомым,нужен или вор,или дурак...
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