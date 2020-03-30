Россияне пошли против Путина: появился провальный рейтинг президента РФ

Примерно 62% россиян высказались за введение возрастного ценза для президента РФ, а сменяемости власти пожелали 50% респондентов.
Об этом говориться в исследовании "Левада-центра", специалисты которого провели опрос среди 1624 респондентов из 50 регионов. Его результаты опубликовали "Открытые медиа".
Так, большая часть – 35% опрошенных – выступили за введение возрастного ценза для президента по достижению пенсионного возраста, 23% называют рубежом 70 лет.
Россияне высказались против Путина
Еще 4% респондентов проголосовали за другие варианты, а 31% заявили, что не считают нужным ограничивать возраст главы государства.
Помимо этого, россиян спрашивали, необходима ли в стране сменяемость власти. И положительно на этот вопрос ответила ровно половина опрошенных.
Тогда как 37% придерживаются мнения о том, что для России важнее стабильность и узкий круг политиков во власти, а сменяемость может оказать на жизни обычных граждан негативное влияние.
Результаты опроса
openmedia.io
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разошлись во взглядах на обнуление президентских сроков лидера Владимира Путина – поддержали меньше половины опрошенных.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.