Россияне попали в капкан из-за Бандеры

Аnti-colorados Новости России 17:19, 4.10.2020

На Московии уже поняли, что цеплять нам ярлыки – напрасная трата времени. Они называли нас фашистами, ну что же, это только показало их глупость, поскольку они нас пытались ассоциировать с немцами при Гитлере, которых тоже называют фашистами. Но в Германии фашистов не было, там были национал-социалисты, фашисты же были в Италии, но 90% россиян этого не знают.

Как не знают и то, что ничего в слове "фасция" или "фашина" плохого и отвратительного нет и не было никогда. Просто Бенито Муссолини взял древнеримский символ объединения, который имел вид связанных между собою прутьев и сделал его основой для возрождения новой Италии. Вот и весь фашизм.

Но они нас еще называли и бандеровцами, по инерции – называют и сейчас. Даже некоторые записные "оппозиционеры" пеной исходят от этого названия и для усиления эффекта, объединяют бандеровцев и фашистов в одном "оскорблении". И если с фашистами все лежит на поверхности, достаточно изучить этимологию слов, то с Бандерой они попали в капкан. Единственное, что связывает национального героя Украины с немцами времен Гитлера, так это его арест и помещение в концлагерь. И это на фоне того, что обвиняющие нас деятели типа Никиты Михалкова, имели родного брата, который служил в СС.

Но здесь они получили прямо противоположный эффект. Многие с удовольствием стали подтверждать: да, мы – бандеровцы, а в чем дело? Фашисты – та на здоровье. И вот на заглавном фото – сегодняшний Львов. И что? В чем дело?

Потом нас стали называть порохоботами. Ну что же, уже пошли разговоры о том, чтобы ввести звания "почетный порохобот", "заслуженный порохобот" и даже "народный порохобот". Они в судорогах вещают, что мы все – оплаченная ботоферма, и в Сеть пошли тысячи фото с "зарплатой", корзинками продукции "Рошен". Причем, публика весело отчитывается, что это – зарплата за порохоботство. Снегири? Давай снегирей! Какие-то там мальчики? Да нет проблем!

Но видимо, все это пропустил председатель колхоза "Беларусь", некто Сашка Лукашенко. После того, как он получив очень глубокое удовлетворение, стоя раком в сочинской резиденции Путина "Бычаров ручей", то стал имитировать "старшего брата", в частности – демонстрировать свои познания в истории. Так, он дал команду на свое ТВ помечать Украину и страны Балтии в репортажах вот так.

Тем самым, он пытается подыграть Путину, который тоже любит порассуждать об истории, а вернее, рассказывать всякие фантастические истории о прошлых делах. Правда, с фантазией у Путина и его холуев – не очень и постоянно получается унылое Г, которое настолько слабо слеплено, что разваливается в тот момент, как Путин это выкладывает.

Вот и Лука решил нас подколоть пометкой "бывшая УССР". Да ради бога! Да, был у нас такой кошмарный период и замечательно, что он безвозвратно канул в Лету. У нас – полторы тысячи лет истории, за которые мы называли себя Сечью и Русью, и да, 70 лет мы были оккупированы большевиками, тогда и было в ходу это название. Теперь оно смыто в унитаз истории и что? Мы жили как Русь-Украина полторы тысячи лет, так и будем жить столько же или больше и мы помним всю нашу историю такой, какой она была.

Так что вот эта попытка – не засчитана. Мог бы сразу переходить к бандеровцам или мазепинцам. Ну а сам Лукашенко как был колхозным быком в молодости, так и умрет все тем же колхозным быком. И судя по тому, что он вытворяет со своим населением, возможно, умрет он с помощью этого населения и как положено – на суку осины.

А пока – пускай развлекается и пишет на своем телевизоре что угодно, поскольку это президенту надо фильтровать свои речи и действия, а Лукашенко теперь – не президент, а просто офигевший колхозник. Для мира уже нет президента Лукашенко. Был, да весь вышел.

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