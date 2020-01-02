Россияне похвастались испытанием смертоносного вооружения: видеофакт

Россияне показали в сети видео испытаний 57-мм ЗСУ "Деривация-ПВО" и 82-мм самоходного миномета "Дрок".

В частности, ролик выложен на YouTube-канале телеканала "Звезда". Отмечается, что вооружение произведено АО ЦНИИ "Буревестник", входящим в госкорпорацию "Уралвагонзавод". (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Скриншот с видео

Как хвастаются российские силовики, на специальных стендах проверяются на точность как машины для сухопутных подразделений, так и артиллерийские установки для морских корветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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