Россияне заражены "бубонной чумой" – российский фотограф

Пятый год войны с Москвой в который раз показывает насколько беспринципной и жестокой может быть российская власть. В тюрьмах РФ сидят десятки осужденных по политическим мотивам украинцев, которые борются за выживание. Рядом с ними за желание жить в свободной России сидят оппозиционеры, которые попали под каток репрессий путинского режима.

Кремль боится своего народа, и делает все возможное, чтобы тот так и не встал с колен. И россияне пока терпят.

Сколько времени понадобится на перемены и каким методом граждане РФ свергнут Путина с "престола" – OBOZREVATEL спросил у российской журналистки и фотографа Виктории Ивлевой.

– В тюрьмах РФ находится много украинских политзаключенных, недавно 20-летнего Павла Гриба посадили на 6 лет по обвинению в терроризме, продолжается суд на военнопленными украинскими моряками. Украинская сторона предлагает все возможные варианты обмена наших заключенных, но в России на контакт не идут. По вашему мнению, зачем России нужны наши граждане?

– Я не думаю, что эти заключенные нужны России, кроме, может быть, Сенцова, там какая-то личная "любовь".

Я думаю, что это просто способ показать, кто в доме хозяин, и сигнал о том, что Петр Порошенко нам не нравится, а поэтому никаких дел с ним Кремль иметь не будет, пока в Украине не переменится власть на ту, которая им угодна. Поэтому, я уверена, что пока у вас не будет явно пророссийского президента, это будет продолжаться.

Павел Гриб Радио Свобода

Мне кажется, что тут какая-то личная неприязнь к Петру Алексеевичу и непонимание того, что Украина, не президентская республика, а парламентско-президентская и президент такой большой роли, как в России, не играет по Конституции.

– Вы внимательно следите за украинскими политзаключенными, в частности за нашими моряками, вы им помогаете, собираете вещи, продукты, много ли россиян помогает вам в этом?

– Понятия не имею, я не считала. Просто, когда нужны деньги, люди приносят, а сколько этих людей я не пересчитывала, и откуда они я тем более не знаю.

Олег Сенцов

– Я не про цифры говорю, насколько россияне готовы помогать, несмотря на всю пропаганду, которую производят в Кремле?

– Я не могу вам ответить — это вопрос к социологам, а не ко мне, насколько россияне готовы помогать. Но здесь много людей с добрым сердцем, и много кому в России помогают, если говорить об этой стороне дела. Я не помню, чтобы люди отказывались помогать по каким-то политическим мотивам. Пока что людей хватает, помогают и с передачами, и с фасовкой, и с закупками.

– В России есть не только политзаключенные с Украины, но и граждане РФ. Много оппозиционно настроенных людей попадают под репрессии. В России пытаются изолировать интернет и уже подписан закон предусматривающий наказание за неуважение к власти, что происходит?

– Страшат народ, они его боятся, вот и страшат. Все эти законы бессмысленны, потому что так или иначе это прописано в других российских законах. А так это повод лишний раз нажать на народ и сказать: "Мы здесь, мы следим за тобой, бойся нас". Я думаю, что власть боится народа, если никакого другого способа борьбы с недовольными, кроме репрессий они не видят.

– А есть какие-то предпосылки для того, чтобы бояться народа, что Кремль сподвигло на дополнительное закручивание гаек?

– Я думаю, что они уже просто не могут повернуть обратно. Если ты уже зашел на эту дорожку, то ты можешь только закручивать, потому что ничего другого ты не умеешь. Власть умеет разговаривать только свысока, только с окриком, только с кнутом, при том, что существует и пряник.

Но пряники резко уменьшаются в размерах, потому что тяжело быть под санкциями и вести несколько войн, и чтобы это не сказывалось на достатке населения. Но Россия богатая страна, а народ наш очень терпелив. Нетерпим, но терпелив, поэтому это может продлиться очень долго и может закончиться внезапно, как с СССР. Это неизвестно, поэтому здесь всегда интересно жить.

Виктория Ивлева "20 хвилин.UA"

– Уже много кто предрекает РФ судьбу СССР, но есть мнение, что если Союз в целом развалился достаточно мирно, то развал России приведет к кровопролитию?

– Это возможно, это действительно может закончится каким-то страшным, кровавым противостоянием, потому что в стране растет количество людей, которые держали в руках оружие и стреляли в других людей в Украине и Сирии.

Увеличивается псевдопатриотическая риторика, увеличивается количество рассказов о войне и армии, а российское ТВ начинает напоминать даже не советское телевидение, а телевидение этих неконтролируемых территорий, где даже мультфильмы показывают те, где больше танков ездит.

И если уважаемые люди (они, конечно, не уважаемые мною) с телеэкранов телевизоров рассуждают о том, можем ли мы дойти до Киева и сколько на это понадобится времени, ну как это вообще? Значит они считают, что это возможно – взять и зайти в другую страну, дойти до ее столицы. Если это можно, значит и внутри страны можно, и все это движение к беззаконию.

– Правда, что эйфория от "крымнаш", "дойдем на танках до Киева" или "скинем атомную бомбу на украинскую столицу" проходит?

– Нет, это все путь в одну сторону, здесь нельзя повернуть обратно. Можно эту риторику менять, манипулировать людьми, не говорить о том, как разбомбить Киев, но говорить о том, какие у нас бронетанковые войска.

Можно продолжать рассказывать про "бандеровцев", и как они продолжают мучить людей, про то, что в Украине полный бардак и жить там невозможно, и тут же давать какие-то замечательные новости про Россию.

Пропагандистская машина продолжает работать, она никуда не делась. И я даже не могу сказать, что она работает в холостую, она продолжает людей подогревать. И я думаю, что все люди, которые замешаны в создании этой российской пропаганды – преступники.

– В России есть люди, которые уверены, что действующую власть можно сменить демократическим путем, через выборы, а если ее менять силовым способом, то страна погрязнет в крови. Как вы считаете, возможно ли поменять российскую власть мирным путем?

– Российский народ должен поменяться, и тогда он будет приходить на выборы и выбирать других людей. Идти воевать — это не путь. Такое уже было в 1917 году, и путь, начатый с крови, ни к чему хорошему не привел, во всяком случае в России.

Украина — другая страна и у вас какие-то вещи возможны, а у нас нет. Весь 20 век, начиная с первой русской революции в 1905 году, залит российской кровью, так что этот путь ни к чему хорошему не приведет. Будет какая-нибудь революция, придут очередные большевики и все начнется с начала. А то, что происходит сейчас, вот вы такие как вы, а мы такие как мы. Что ж делать, нужно ждать, все когда-то меняется, ничто не вечно.

– Неужели Путин позволит провести действительно демократические выборы и дать россиянам возможность сменить путинский режим?

– А тут нельзя позволить или не позволить, просто он делает так, чтобы люди пошли и проголосовали за него. Если бы вышла вся страна и проголосовала против него, делать было бы нечего. Можно манипулировать процентом, двумя, а если это массово, то здесь никакие манипуляции не помогут.

Но люди не пойдут, потому что Путин – их президент, и он очень соответствует состоянию российского народа и общества.

Владимир Путин

– То есть те проценты голосующих за Путина, которые оглашаются…

– Думаю, что это более-менее правда, как ни странно, другое дело, если бы этих людей оставить в покое, не трогать, то возможно они бы голосовали по-другому. Вот в этом смысле вам повезло, вы были оставлены в покое, ваша власть все время воровала, но никак не залезала в ваши головы политически.

И вот вы сколько лет жили в покое, встали на первую революцию в 2004 году, потом опять был покой, потом встали на Майдане. Но за время покоя вы выросли такими, как вы есть, без пропаганды, то есть людьми, которые ценят не деньги, а свободу.

– Когда в России такое может произойти?

– Не знаю, не могу сказать. Россия гораздо более сложное образование, чем Украина, потому что Россия сама себе враг, а у Украины есть внешний враг — советская власть и Россия, как ее воплощение, и с внешним врагом всегда бороться легче чем с самим собой.

– И Путин не желает бороться, а даже усугубляет эти процессы, делая из своей страны изгоя в цивилизованном мире.

– На это вам патриоты ответят, что Россию всегда ненавидели, потому что она такая большая и великая, ей всегда завидовали, она ни на кого не нападала. Россия — это самая мирная страна, ее всегда вынуждали. Да мало ли что можно людям в голову вложить.

Тяжелое отравление, понимаете, даже не отравление, а бубонная чума. Что делали в средние века, когда была чума? Заколачивали дома, где были чумные люди, уходили и ждали. Ну вот и здесь тоже самое. Если ты относишься к бригаде госпитальеров или каких-то врачей, значит ты пытаешься что-то делать в меру своих сил, чтобы не погибнуть от чумы, но таких людей всегда меньшинство.

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