Россияне оскорблены "дворцом Путина", – политик из РФ

Граждане России 23 января вышли на массовые протесты из-за разочарования действиями власти. Вместе с тем на такое решение повлияло и расследование команды оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике.

Об этом заявил российский политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью главреду "Гордона" Алесе Бацман. По его словам, россиян задела и обидела история с вероятными роскошными владениями главы РФ.

"Озлоблен – это когда силовики начинают разгонять, ломают, когда тебя оболгут в телевизоре... В целом, думаю, люди очень сильно разочарованы историями типа "дворца Путина", они просто оскорблены", – сказал он.

Ройзман пояснил, что, например, в Екатеринбурге, где проживает почти 1,5 млн человек, двухкомнатную квартиру в спальном районе можно купить "за два с небольшим миллиона рублей" (примерно $26 тыс.), а за за четыре – даже "трешку". Но тут выясняется, что в указанном "дворце" один диван стоит таких денег. Это, подчеркнул политик, и возмутило граждан.

"Люди вышли на митинг, они кричат свои кричалки, лозунги, общаются между собой, но как только появляются ОМОНовцы со щитами, это негодование сразу персонифицируется – и все, начинается противостояние. А там, где полиция не лезет, все нормально", – отметил он.

Политик считает, что 23 января "россияне пересиливали свой страх и выходили" на улицы. Он говорит, что в дальнейшем протестующих может быть и больше. Тогда как правительство России, вероятно, при митингах может ориентироваться на сценарий непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко в его стране.

"На мой взгляд, они берут пример с Лукашенко, будут действовать по такому же сценарию. Но это Россия. Можно 100 вариантов разобрать, а произойдет 101-й. Я не знаю, что будет, но свою позицию буду отстаивать. "Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный", – подытожил Ройзман цитатой поэта.

В конце также отметил, что бунта в РФ можно избежать, только если в стране будут честные выборы, независимый суд и свободные СМИ.

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