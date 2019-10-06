"Народу не до смеха": россияне ополчились против Путина из-за его шуток

Россияне взорвались возмущениями в сети из-за высокомерных шуток президента России Владимира Путина на форуме "Россия – страна возможностей".

Видео с "остротами" российского лидера опубликовал у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем один из спикеров предлагает представить ситуацию, в которой он вместе с Путиным заказывает такси. Однако президент России, ухмыляясь, подчеркнул, что может исключительно представить себе это.

Владимир Путин Скриншот видео

Собеседник Путина продолжил разговор и сказал, что такси приедет вовремя. "Да я не сомневаюсь!" – самоуверенно сказал президент России.

Зал разразился хохотом после этой реплики, однако в комментариях под постом Смирнова люди продемонстрировали кардинально противоположную реакцию – раздражение.

"Народу не до смеха", "Что-то мерзко", "Опять эти показные шоу. Владимир, 7 % среднего класса. Твоя высшая школа экономики сегодня сообщила! Значит остальные нищие. Вот итоги твоего *бучего правления!", "Это типа умно, смешно или патриотично?!" – негодуют россияне.

Путину и такси.

- Вот мы с вами заказали такси.

Путин: Давайте, представим.

- Такси приедет вовремя, мы уедем.

Путин: Да я не сомневаюсь! pic.twitter.com/u4LIW0OIEa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись жестко комментировать ролик.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.