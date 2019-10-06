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7 октября • обновлено в 03:32
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"Народу не до смеха": россияне ополчились против Путина из-за его шуток

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Россияне взорвались возмущениями в сети из-за высокомерных шуток президента России Владимира Путина на форуме "Россия – страна возможностей".

Видео с "остротами" российского лидера опубликовал у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем один из спикеров предлагает представить ситуацию, в которой он вместе с Путиным заказывает такси. Однако президент России, ухмыляясь, подчеркнул, что может исключительно представить себе это.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

Собеседник Путина продолжил разговор и сказал, что такси приедет вовремя. "Да я не сомневаюсь!" – самоуверенно сказал президент России.

Зал разразился хохотом после этой реплики, однако в комментариях под постом Смирнова люди продемонстрировали кардинально противоположную реакцию – раздражение.

"Народу не до смеха", "Что-то мерзко", "Опять эти показные шоу. Владимир, 7 % среднего класса. Твоя высшая школа экономики сегодня сообщила! Значит остальные нищие. Вот итоги твоего *бучего правления!", "Это типа умно, смешно или патриотично?!" – негодуют россияне.

"Народу не до смеха": россияне ополчились против Путина из-за его шуток

"Народу не до смеха": россияне ополчились против Путина из-за его шуток

"Народу не до смеха": россияне ополчились против Путина из-за его шуток

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись жестко комментировать ролик.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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