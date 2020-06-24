Россияне окрестили идею Путина "парадом во время чумы"

Карина Бондаренко Новости России 02:40, 25.06.2020

Россияне окрестили парад Победы в Москве президента России Владимира Путина "парадом во время чумы".

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Во время мероприятия приглашенный гость президент Беларуси Александр Лукашенко, который игнорирует пандемию COVID-19, единственный держался за поручни в здании. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Пользователи социальной сети отметили, что таким образом коронавирусом могут заразиться и погибнуть десятки людей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что делегация Кыргызстана привезла на парад в Москву коронавирус.

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