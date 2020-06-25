Россияне окрестили парад Победы в Москве президента России Владимира Путина "парадом во время чумы".

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Во время мероприятия приглашенный гость президент Беларуси Александр Лукашенко, который игнорирует пандемию COVID-19, единственный держался за поручни в здании. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Пользователи социальной сети отметили, что таким образом коронавирусом могут заразиться и погибнуть десятки людей.

"Только Лукашенко держался за поручни!" Россияне окрестили идею Путина "парадом во время чумы"

"Только Лукашенко держался за поручни!" Россияне окрестили идею Путина "парадом во время чумы"

"Только Лукашенко держался за поручни!" Россияне окрестили идею Путина "парадом во время чумы"

Ранее OBOZREVATEL писал, что делегация Кыргызстана привезла на парад в Москву коронавирус.