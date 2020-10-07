Россияне – о взрывах: пятиэтажка сложилась, люди шли окровавленные. Видео

Жители поселка Желтухино Рязанской области России рассказали, что их пятиэтажный дом после взрывов на военных складах "первым сложился".

По словам одной из эвакуированных женщин, когда они вышли из подъезда своего дома, все было усеяно стеклом. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Пятиэтажка наша сложилась самая первая. Когда вышли из подъезда, все было усеяно стеклом. Люди шли окровавленные. Когда мы уезжали, на капот машины летели осколки. Было очень страшно, мы буквально сбегали оттуда, не то что нас кто-то эвакуировал", – рассказала она.

Жительница другого населенного пункта отметила, что дом ее матери сгорел и теперь ей негде жить. "Сгорел дом матери, теперь мы бомжи", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в поселке Рязанской области на территории склада, где хранились артиллерийские боеприпасы, прогремели мощные взрывы. Из 14 населенных пунктов, расположенных недалеко от эпицентра, эвакуировали более 1,6 тысяч человек.