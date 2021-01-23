Россияне о том, почему выйдут на акции за Навального: в школе заставляют учить "Катюшу" и маршировать

Мирослав Семенюк Новости России 04:40, 23.01.2021

Российская молодежь рассказала, почему выйдет 23 января на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Популярность набрал тред "Почему я иду на митинг 23 января" в Twitter пользователя Кирилла Левченко.

Мужчина рассказал, что его дочку в первом классе заставляют учить военную песню "Катюша" и маршировать.

"А в школе висят портреты Путина", – написал он.

Другая пользовательница отметила, что учится в 11 классе и им на уроках читали лекцию о том, как их ровесники шли на фронт в 1941 году.

"Вы должны знать, что умереть за Россию – это честь", – говорили школьникам.

Еще одна россиянка рассказала, что ее 7-летнюю сестру в первом классе на конкурс патриотической песни заставляют учить "Мы возьмем автомат и пойдем за вас убивать/умирать".

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

  • 18 января прямо в отделении полиции провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.

  • В соцсетях сторонники оппозиционера распространили призывы провести 23 января акции в его поддержку.

  • В Москве и других городах России задержали соратников Навального из-за призывов участвовать в акциях.

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