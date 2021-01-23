Россияне о том, почему выйдут на акции за Навального: в школе заставляют учить "Катюшу" и маршировать
Российская молодежь рассказала, почему выйдет 23 января на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Популярность набрал тред "Почему я иду на митинг 23 января" в Twitter пользователя Кирилла Левченко.
Мужчина рассказал, что его дочку в первом классе заставляют учить военную песню "Катюша" и маршировать.
"А в школе висят портреты Путина", – написал он.
Другая пользовательница отметила, что учится в 11 классе и им на уроках читали лекцию о том, как их ровесники шли на фронт в 1941 году.
"Вы должны знать, что умереть за Россию – это честь", – говорили школьникам.
Еще одна россиянка рассказала, что ее 7-летнюю сестру в первом классе на конкурс патриотической песни заставляют учить "Мы возьмем автомат и пойдем за вас убивать/умирать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в отделении полиции провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.
В соцсетях сторонники оппозиционера распространили призывы провести 23 января акции в его поддержку.
В Москве и других городах России задержали соратников Навального из-за призывов участвовать в акциях.