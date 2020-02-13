Россияне ненавидят Украину: опубликован показательный опрос

Число россиян, которые негативно относятся к Украине, возросло за последние четыре месяца практически в два раза.

Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного "Левада-Центром". Из всех опрошенных 20% заявили, что очень плохо относятся к Украине.

Еще 27% испытывают к нашей стране в основном плохие чувства. 36% респондентов сказали, что "в основном хорошо" относятся к Украине, 6% выбрали вариант "очень хорошо". Затруднились ответить 11% опрошенных.

Еще в сентябре 2019 года лишь 12% опрошенных россиян очень плохо относились к Украине, а очень хорошо – 9%.

Согласно последнему опросу, 56% респондентов считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами без виз и таможен, 26% уверены, что отношения должны быть, как и с другими государствами. 15% выступили за объединение России и Украины.

Опрос показал, что россияне ненавидят Украину Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

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