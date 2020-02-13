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13 февраля • обновлено в 14:47
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Россияне ненавидят Украину: опубликован показательный опрос

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Число россиян, которые негативно относятся к Украине, возросло за последние четыре месяца практически в два раза.

Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного "Левада-Центром". Из всех опрошенных 20% заявили, что очень плохо относятся к Украине.

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Еще 27% испытывают к нашей стране в основном плохие чувства. 36% респондентов сказали, что "в основном хорошо" относятся к Украине, 6% выбрали вариант "очень хорошо". Затруднились ответить 11% опрошенных.

Еще в сентябре 2019 года лишь 12% опрошенных россиян очень плохо относились к Украине, а очень хорошо – 9%.

Согласно последнему опросу, 56% респондентов считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами без виз и таможен, 26% уверены, что отношения должны быть, как и с другими государствами. 15% выступили за объединение России и Украины.

Опрос показал, что россияне ненавидят Украину

Опрос показал, что россияне ненавидят Украину

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Аж кушать не могу.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ну так жаль, что в Украине подобного опроса давно не проводили. Результаты были бы помощнее ка-ца-пс-ких.
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Куни Чан
Куни Чан
Ну это всеравно что спросить как вы относитесь к родственнику который сошел с ума, кидается в вас какашками и не хочет ничего слушать, кто то пожалеет, кто то нaxep пошлет
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