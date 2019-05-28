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"Россияне медленно прозревают": в падении рейтинга Путина нашелся интересный нюанс

1.3тЧитать материал на украинском

Из-за принятия новой пенсионной реформы в России рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину снизился до 31,7%. Но вместе с тем слегка подрос рейтинг его одобрения – до 65,8%.

Россияне медленно прозревают, но при этом пока что не подвергают сомнению другие дела своего лидера не только во внешней политике, но также и во внутренней, написал в статье на Радио Свобода российский журналист Илья Мильштейн.

"Доверие – это отношение к конкретному человеку, а одобрение – это про государственный институт как таковой. Люди сильно запутываются, стремясь отделить человека по имени Владимир Владимирович от его функции. Но при этом они не забыли, что он обещал им никогда не повышать возраст ухода на пенсию. Правда, слова не сдержал, вот они и выказывают ему свои чувства, медленно прозревая. Но без Путина пока еще нет России, это ясно как дважды два", – считает журналист.

Илья Мильштейн

Илья Мильштейн

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Мильштейн задается вопросом, если избиратели не верят человеку, который обманывает их в базовых вещах, то откуда же берется одобрение его политики?

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"Путин и подведомственная ему политика – это близняшки. Почему тогда россияне, уличив гаранта в очевидной лжи, не подвергают сомнению другие его дела? Пока они не додумываются до простейших истин, что он набросился на них также, как и пять лет тому назад на своих соседей. Это же двухходовочка: тем соврал, соврет и этим. Война продолжается и за нее пришлось отдуваться россиянам ущемленными правами на заслуженный отдых", – подытожил Мильштейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне больше не верят Владимиру Путину. Его рейтинг упал до исторического минимума.

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Темы
Социально-экономическая ситуация в Россиироссийская пропаганда
Персоны
Илья МильштейнВладимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандаНовости России
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Никитенко Елена
Никитенко Елена
Моя искренняя 6лaгoдаpнocть тем, ктo пoказaл мнe этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁yk5qu8 Прoстo пройдя проcтой опрoс полyчилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa ecть возмoжнoсть=)
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