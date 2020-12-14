Макоронная идея

Россия обрела национальную идею. Озвучил ее сам президент. Третий Рим, коммунизм, догоним и перегоним США, энергетическая сверхдержава - всё это были жалкие фальшстарты, неудачные репетиции великой пьесы. При Путине Русь, наконец, обрела свое истинное предназначение: "Россия станет страной дешёвых макарон или ей не быть вовсе".

Монахи на Афоне, старцы в Дивеево, академики в МГУ, писатели в вытрезвителях, олигархи на золотых унитазах, чиновники на гимнастках - упорно как молитву повторяют за вождём эти слова. Мир с тайной завистью и страхом ждёт: "получится ли у русских?".

Россияне готовятся к жизни в макаронном раю. Американцы и европейцы в пролёте. Им такое и не снилось.

А мне что-то неспокойно, переживаю - не слишком ли большую, тяжёлую задачу поставил перед страной президент, как бы не надорвалась сердешная.

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