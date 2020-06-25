Россияне голосовали за поправки в Конституцию под забором, в палатке и багажнике. Фото и видео неожиданных мест

Новости России 18:13, 25.06.2020 Обновлено: 18:20, 25.06.2020

Голосование за поправки в Конституцию РФ проходят не только на участках для голосования, но и под открытым небом.

Пользователи соцсетей делятся снимками самых неожиданных мест, где можно проголосовать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одним из таких мест оказалась армейская палатка, на входе в которую стояли две женщины, облаченные в костюмы биологической защиты.

Также места для голосования выбрали под деревом на детской площадке и на траве под обычным забором.

Кроме того, "участок" открыли в багажнике машины под подъездом многоэтажки.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.

  • Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.

  • Во главе списка – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.

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