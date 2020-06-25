Россияне голосовали за поправки в Конституцию под забором, в палатке и багажнике. Фото и видео неожиданных мест
Голосование за поправки в Конституцию РФ проходят не только на участках для голосования, но и под открытым небом.
Пользователи соцсетей делятся снимками самых неожиданных мест, где можно проголосовать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Одним из таких мест оказалась армейская палатка, на входе в которую стояли две женщины, облаченные в костюмы биологической защиты.
Также места для голосования выбрали под деревом на детской площадке и на траве под обычным забором.
Кроме того, "участок" открыли в багажнике машины под подъездом многоэтажки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.
Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.
Во главе списка – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.