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Россияне голосовали за поправки в Конституцию под забором, в палатке и багажнике. Фото и видео неожиданных мест

Новости России
1,8 т.
За поправки в Конституцию РФ голосовали под забором, в палатке и багажнике

За поправки в Конституцию РФ голосовали под забором, в палатке и багажнике

Голосование за поправки в Конституцию РФ проходят не только на участках для голосования, но и под открытым небом.

Пользователи соцсетей делятся снимками самых неожиданных мест, где можно проголосовать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одним из таких мест оказалась армейская палатка, на входе в которую стояли две женщины, облаченные в костюмы биологической защиты.

Также места для голосования выбрали под деревом на детской площадке и на траве под обычным забором.

Кроме того, "участок" открыли в багажнике машины под подъездом многоэтажки.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.

  • Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.

  • Во главе списка – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.

РоссияКонституция
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  1. /Новости России