Россияне голосовали за поправки в Конституцию под забором, в палатке и багажнике. Фото и видео неожиданных мест

За поправки в Конституцию РФ голосовали под забором, в палатке и багажнике

Голосование за поправки в Конституцию РФ проходят не только на участках для голосования, но и под открытым небом.

Пользователи соцсетей делятся снимками самых неожиданных мест, где можно проголосовать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одним из таких мест оказалась армейская палатка, на входе в которую стояли две женщины, облаченные в костюмы биологической защиты.

Также места для голосования выбрали под деревом на детской площадке и на траве под обычным забором.

Кроме того, "участок" открыли в багажнике машины под подъездом многоэтажки.

Telegram\@vitauskas_a

Facebook\Слава Украинов

Facebook\Слава Украинов

Telegram\@vitauskas_a

Как сообщал OBOZREVATEL: