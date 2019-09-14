"Россияне будут просить прощения у украинцев за Крым и Донбасс" – генерал КГБ

Президент России Владимир Путин в КГБ был никем, очень незаметным рядовым работником, который принимал решения на совершенно ничтожном уровне. Значимые управленческие решения он принимал уже когда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга в период кровавых 90-х, сказал в интервью OBOZREVATEL генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров. По его словам, сейчас Россией на самом деле управляет не ФСБ и не чекисты, а в самом Кремле не будет дворцового переворота.

– В начале сентября исполнилось 15 лет со дня масштабного теракта в школе Беслана, где погибло 186 детей. Многие обозреватели писали, что в их смерти виноват Владимир Путин.

– Я уверен, что теракт в Беслане организовала чеченские боевики. Другой вопрос, было ли причастно к этому руководство, например, Масхадов (Аслан Масхадов – президент Чеченской республики Ичкерии с 1997 по 2005 год. – ред), у меня есть сомнения. Родители и родственники захваченных утверждают, что это российская сторона пошла на штурм. Они видели, как велась беспорядочная стрельба по школе, из-за чего многие погибли. Склоняюсь верить очевидцам, утверждавшим, что штурм был не подготовлен, хотя погибли также и рядовые сотрудники спецподразделений. Можно сказать, что они тоже жертвы этого штурма.

Думаю, что готовность Масхадова прилететь и решить вопрос стала спусковым крючком, когда высшее руководство страны решило действовать. Иначе они бы были должны Масхадову и это подвигло российское руководство отдать приказ на штурм.

Алексей Кондауров rtvi.com

– Но у заложниках террористов находилось 1128 детей.

– Я не оправдываю эти действия. Конечно, дети – это ужас для родственников и для всех, кто это пережил. В правительстве порой рассуждают цинично, взвешивают политические "за" и "против", пренебрегая гуманитарной составляющей. Другое дело, ну нужно было попросить прощения, встать на колени, но власть в России на это пойти не может. Вот эта недосказанность порождает многие вопросы.

– Говоря о российском руководстве, вы имеете ввиду нескольких людей или президента Путина?

– Решение о штурме школы принималось на самом верху, а все остальные – исполнители. На них ведь тоже есть моральная ответственность. В политике иногда решения принимаются с точки зрения нанесения меньшего зла интересам страны в ущерб здоровью и жизни людей, в том числе и детей. Штурм в Беслане - это политическое решение, но моральная ответственность лежит на всех. Тем более, никто не попросил прощения. Если бы это сделали – люди бы простили, наверное.

– То есть если бы Путин приехал в Беслан и сказал "простите"…

– Если бы он сказал: “Простите, но никак по-другому я поступить не мог”... Но он такого никогда не сделает, он же не Вилли Брандт (четвертый федеральный канцлер ФРГ, лауреат Нобелевской премии мира. – ред), который приехал в Польшу и попросил у польского народа прощения. Разные личности, разный масштаб.

– Владимир Путин, бывший майор КГБ, уже 20 лет возглавляет Россию. Он случайно оказался у власти или это был спецпроект КГБ-ФСБ?

– Конечно, это все случайно. Сейчас уже известно, кто его во власть привел и зачем. Но я бы не сказал, что Россией правят чекисты. Путин – новый продукт КГБ, команды Собчака и бандитского Петербурга. Как руководитель и как личность он сформировался в период 90-х. То, что мы сейчас наблюдаем, не связано с тем, что он служил в КГБ. Свои основные навыки он усвоил в команде Собчака в 90-х.

Россией управляют не чекисты, ведь многие из них не имеют никакого отношения к КГБ. Например, Медведев, Кудрин, Сечин. Просто произошла сцепка крупного капитала и нынешних силовых структур, которые никакого отношения к КГБ не имеют. КГБ – это вооруженный отряд коммунистической партии, а ФСБ – это вооруженный отряд президента и не имеет никакого отношения к Компартии.

– Вы сказали, что Путин сформировался в 90-х в Петербурге, но это период кровавых бандитских разборок.

– Вот Путин в этой среде набирал навыки управления. Я не говорю, что он имел отношение к этой крови, но как руководитель крупной структуры городской власти, где шла приватизация и лилась кровь рекой, Путин должен был маневрировать и взаимодействовать с силовыми структурами. Он отвечал за внешнеэкономические связи, но ему приходилось общаться с разными людьми и находить компромисс. Как руководитель он, конечно, формировался в той среде. В КГБ он был никем, очень незаметным рядовым работником, который принимал решения на совершенно ничтожном уровне. Значимые управленческие решения он принимал, когда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга. Потом автоматически эта команда перенесла все это в Кремль.

Владимир Путин и Борис Ельцин solvaigsamara.livejournal.com

– Ранний период Путина достаточно миролюбивый – дружба с Западом и НАТО. Когда он решил начать вести захватнические войны?

– У него всегда был образ новоимперской политики. Он считал, что распад СССР – это самая большая геополитическая катастрофа, а бывшие союзные республики всегда должны быть в сфере влияния России, как самой мощной части. Он внушал это себе, своему окружению и населению. Вдолбивал в мозги народа, что Россия по-прежнему ядерная сверхдержава и в состоянии на равных с Западом принимать решения.

Когда Запад стал сопротивляться, Путин начал продавливать свою теорию. Ему удавалось, ведь Россия тогда оказалась сверхдержавой в плане добычи не только нефти и газа, но и металла и угля. Европа здорово от этого всего зависила. Это потом подтянулась сланцевая американская нефть, добыча газа. Но в период 2000-х это был очень мощный фактор влияния на западные страны.

После грузинского конфликта Путин посчитал, что может оказывать влияние на другие страны, что прибавило ему уверенности и наглости. Ну а когда Украина засобиралась на Запад, что я вообще очень приветствовал и считал, что будет очень полезно для России, Путин это не поприветствовал. Он считал, что Украина должна быть в сфере российских интересов и Янукович в этом плане был ему большим помощником. После Революции Достоинства, Путин понял, что Украина уходит насовсем, и воспользовавшись ситуацией, оттяпал Крым, а потом пролилась кровь и на Донбассе.

– С тех пор прошло уже пять лет, что у Путина вышло на самом деле?

– Это очень плохой ход, и если мы говорим о братском народе, так с ним так не поступают. Крым в 90-е годы по Будапештскому соглашению и при отказе Украины от атомного оружия совершенно законно перешел под юрисдикцию Украины. У нас с Украиной было много договоров и эта аннексия стала просто вероломством. Ну хочешь ты этот Крым, так веди дипломатические переговоры, выкупи как американцы Аляску.

Ну а Донбасс и эта "русская весна", а потом вооруженная резня, из-за которой, по данным ООН, погибло 13 тыс человек.

Аннексия Крыма и война на Донбассе – это очень серьезная ошибка России. У нас многие приняли это. И есть наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы еще будем извиняться и просить прощения, если хотим, что народы жили бок обок. Для меня аннексия Крыма – это как будто бы родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и обчистили. Украина в 2014-м году оказалась в трудном положении, а Россия вперлась туда, обчистила и забрала Крым. Я этого не принимаю и никогда не приму. В этой ситуации мне стыдно за мою страну.

Аннексия Крыма 24 канал

– Трудно поверить, что какой-то российский лидер выйдет и скажет: "Украинцы, простите нас". Хотя вот немцы до сих пор просят прощения за Вторую мировую войну. 70 лет прошло уже, а они все извиняются.

– Это может быть только в одном случае, если в России сменится режим. Любой здравомыслящий российский лидер должен будет начать переговоры по Крыму. Россия от этого никуда не денется и в какой-то перспективе это все равно произойдет. Потому что все, что сделано – это неправильно.

– Три года тому назад вы написали, что Путин должен привести Россию в такое состояние, чтобы россияне на собственной шкуре почувствовали весь его управленческий гений. На каком этапе он сейчас?

– Не думаю, что он далеко продвинулся в этом направлении. Золотовалютные резервы у нас все равно высокие, цены на нефть не падают, а это все определяет. Некоторое оппозиционное шевеление началось, ведь сытно в России живут в Москве и еще в нескольких городах. 18 млн россиян со всех 140 живет за чертой бедности.

Началось еще одно интересное движение, как один шаман Александр идет на Москву изгонять Путина. Он начинал один, а сейчас у него уже 30 апостолов. У него появляется уже массовая поддержка, средства какие-то дают. Этот шаман собирается прийти в Москву через 2 года, если конечно его власть не остановит. И если он придет, то придет не один.

– Скорее всего, Путин и дальше хочет оставаться у власти. Как он собирается решать проблему 24 года, на следующих выборах президента?

– Не думаю, что Путин собирается уходить в 24-м. Он не может уйти, ведь его сменщики, рано или поздно начнут предъявлять претензии. Начнут искать крайних. Поэтому Путин будет оставаться у власти, как Назарбаев в Казахстане. Вряд ли он объединится с Беларусью. Лукашенко тоже нужно свою власть пролонгировать, у него там сын подрастает. Два лидера не могут в одной семье ужиться.

– Путин не Назарбаев. Назарбаева не обвиняют во множественных преступлениях, за которые могут потребовать ответов.

– Не понимаю как это произойдет. Добровольно? Нет. Естественные причины? Мы все под богом ходим.

А вот добровольно нет, это определенно. Народ должен устать. Но большинство еще не устало. Это видно и по опросам и я думаю, что это его вдохновляет. Да, поддержка снижается, но не критично. Путину на сегодня бояться нечего с точки зрения насильственных действий. С точки зрения выборного процесса тоже нечего опасаться, все схвачено. Я не вижу никаких моментов, которые могут указать на то, уйдет Путин добровольно или будет устранен насильственно. Точно так же я не верю и ни в какие верхушечные заговоры.

Кремль Известия

– Невозможно?

– Абсолютно исключено.

– Почему?

– А я не вижу кто, да и не нужно. Вот зачем тем, кто наверху, этот переворот? Путин для них – гарантия, крыша и прикрытие, все грехи на него списываются. Они как семья, деньги есть, власть есть, за Путиным они как за каменной стеной, поэтому никаких переворотов не будет. Не знаю, что должно произойти, чтобы завтра Путина не стало. Только эволюционные процессы и накопление понимания, что он плохо управляет и страна с ним пропадет.

– Чем нынешнее ФСБ отличается от КГБ? Кто из них сильнее?

– КГБ служила коммунистической идеологии и была вооруженным отрядом партии, а у ФСБ идеология – служить исключительно президенту и исполнять его волю. Вот не хотел президент, чтоб в стране были теракты, они эту проблему очень профессионально решили, хоть и с издержками. За эти 20 лет они научились достаточно эффективно справляться с террористическими угрозами. Пусть не на 100%, но они научились их не допускать.

Что касается остального, то это вообще такая сфера... Технологии оперативного расследования не изменились еще с Древнего Египта. А вот почему ты служишь – это принципиальное отличие. КГБ был вооруженным отрядом партии и выполнял ее установки. В партии тогда было 20 млн человек. А ФСБ – это все-таки структура одного человека, которая выполняет его волю, а не служит большинству. Ну и конечно проблема коррумпированности, что в КГБ было совершенно исключено. Я когда там служил, не было такой правовой вседозволенности, как есть сейчас.

– Как так могло получиться, что такой неприметный человек, как Владимир Путин, которого в институте называли бледной молью, а в КГБ он носил бумажки из кабинета в кабинет, смог удержаться в кресле президента России?

– Путин человек способный все-таки. Он конечно не гений стратегии, не государственный деятель крупного масштаба, но он человек не без способностей, что доказал еще в бытность работы с Собчаком. 20 лет у власти – это же тоже способность. Он мастер спорта по самбо был, очень такой целеустремленный. Это ведь тоже характеризует человека. Целеустремленные люди умеют добиваться целей, используя разные методы, в том числе и методы давления. И в этом смысле Путин в Петербурге набрался силового опыта – не столько интеллектуального, сколько силового взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт он начал использовать постепенно и целенаправленно, уже будучи в Кремле. У него в голове уже была схема, какой должна быть страна. Путин же постепенно начал. Сначала Беслан, потом отмена выборов губернаторов в Совет Федерации. В 2003-м посадил Ходорковского, потому что нужно было всю нефть и газ подмять под себя. Поставил своего Миллера, Сечина. Начал подтягивать под себя все значимые финансовые потоки. Посадкой Ходорковского показал, хотите так или давайте договариваться.

Он хорошо понимал психологию и опыт капиталистического управления. Поэтому все у него получилось и это было не очень сложно с его навыками общения со всей этой публикой, с полукриминалом, с криминалом и его взаимодействием с силовыми структурами. Кстати, силовые структуры он поставил под свой контроль, поставил своих людей и все. Не хочешь делать как я, садишься в тюрьму. А дальше, силовики, вы исполняете мою политическую волю, а я закрываю глаза на некоторые ваши шалости. Вы тоже должны жить хорошо и богато.

– А то, что это многие вещи, как, например, теракты и убийства неугодных людей, это не по-человечески и не гуманно – это никого не волновало?

– Нет, это никого не волнует, у них там совершенно другая психология. Они, строго говоря, не очень в правовом поле и не очень по Конституции, но народ стал жить чуть получше, у власти появилась социальная опора, а то, что 18 млн населения находятся за чертой бедности, по официальной статистике – это ничего. Путин же понимает, что эти люди социально неактивные. Ну ничего, он и им говорит, что будем принимать соцпрограммы, как избавиться от бедности.

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