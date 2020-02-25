Три четверти россиян (75%) высказались за то, чтобы Россией правил сильный и властный лидер. Из них 49% убеждены в том, что страна постоянно нуждается в "сильной руке", поскольку не выживет без нее.

Об этом говорится в итогах социологического опроса "Левада-Центра", который был проведен с 23 по 29 января.

Владимир Путин Politeka

Еще 26% респондентов склоняются к мнению о том, что "сильная рука" должна появляться в России периодически. Вместе с тем, 22% россиян уверены, что допускать передачи власти одному человеку нельзя. Примечательно, что за год количество людей с такой позицией выросло на 4%.

Что касается тех людей, которые считают путинскую власть в России "народной", то их, согласно, опросу, только 14%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце 2019 года "Левада-Центр" провел опрос, согласно которому почти четверть россиян (23%) допустили, что их страна в 2020 году может начать войну с одной из стран по соседству. Еще 14% граждан страны-агрессора готовы к военному конфликту с США и НАТО.

А в январе 2019 года 53% россиян высказали свое недоверие к российским властям, 15% и вовсе не исключили того, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

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