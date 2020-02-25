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25 февраля • обновлено в 11:49
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Россияне дали "зеленый свет" вечному правлению Путина

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Три четверти россиян (75%) высказались за то, чтобы Россией правил сильный и властный лидер. Из них 49% убеждены в том, что страна постоянно нуждается в "сильной руке", поскольку не выживет без нее.

Об этом говорится в итогах социологического опроса "Левада-Центра", который был проведен с 23 по 29 января.

Владимир Путин

Владимир Путин

Politeka

Еще 26% респондентов склоняются к мнению о том, что "сильная рука" должна появляться в России периодически. Вместе с тем, 22% россиян уверены, что допускать передачи власти одному человеку нельзя. Примечательно, что за год количество людей с такой позицией выросло на 4%.

Что касается тех людей, которые считают путинскую власть в России "народной", то их, согласно, опросу, только 14%.

Россияне дали "зеленый свет" вечному правлению Путина

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ничего со времен Лермонтова не меняется. "Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Я так и не понял, кто сильная рука? Плешивый дед?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
На Росия холопы всегда поклонялись барину.
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