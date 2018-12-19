"Левада-Центр" сегодня опубликовал результаты соцопроса, из которых следует, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР. Такого не было с 2004 года. Доля тех, кто не жалеет о Совке – всего 25%.

"Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения".

Если посмотреть на возрастные категории населения, мы увидим, что рост числа заинтересованных в возвращении Совка наблюдается абсолютно во всех:

Данные: Левада-Центр

Окей, мне понятно, почему в СССР хотят люди старше 55. У одного была служебная машина "Волга", другому каждый год давали путёвку в Ялту, у третьего ещё работал его НИИ, завод или хрен.

И даже людей в возрасте от 35 до 54 я в каком-то смысле могу понять. У многих детство пришлось на советский период: трава была зеленее, все гоняли по крышам голубей и на самокатах мчались по двору.

Но почему все остальные так хотят попробовать на себе Совок, хотя даже не помнят его или родились уже после его распада?

Если посмотреть телевизор, то всё становится ясно. С каждым годом власть всё активнее эксплуатирует победы прошлого. Никогда в истории СССР не отмечали День Победы с такой помпой и размахом, как сейчас. В Союзе мы первыми покоряли космос, и не было никаких Илонов Масков. В Союзе у нас было много друзей, и нас все боялись. А что сегодня? Чем гордиться? Мы даже не можем адекватно ответить США на санкции.

Но привязанность россиян к Совку – это не только результат работы госпропаганды. Обратите внимание, что как только страна вступала в фазу более-менее стабильного развития, без каких-либо потрясений, количество фанатов СССР сразу уменьшалось, а тех, кто о его распаде не жалеет – увеличивалось. Так было в 2007 году, в 2010–2012 годах.

Данные: Левада-Центр

В последние же несколько лет поддержка Советского Союза населением и вовсе жёстко привязана к курсу рубля ;)

Что же случилось в 2018-м? Думаю, что количество ностальгирующих резко выросло после трюка Путина и "ЕдРа" с пенсионной реформой и на фоне информации о новых санкциях и, как следствие, очередном крутом пике рубля.

Данные: Левада-Центр

Кстати, социологи "Левада-Центра" со мной согласны:

Тренд на усиление ностальгии по СССР всё заметнее, говорит социолог "Левада-Центра" Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений, и без того сильных среди возрастных россиян, стала пенсионная реформа, поясняет она: "Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем".



"Ведомости"

Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём. И как только экономика страны вновь окрепнет, воздействие на людей всех этих историй про "хороший Совок", наоборот, ослабнет. Так что сегодня власть должна выбрать, что для неё важнее: идеология или богатый народ.

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