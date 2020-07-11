А ведь вас предупреждали: не ходите на голосование, не принимайте участия в строительстве путинского Рейха, ибо он оценит это действо как согласие с правилами его игрищ, и всосет вас в свое чрево полностью. Теперь все ваши вопли – "Мы были против! Вы нелегитимны!" – обнуляются как дед в бункере. Ходили? Согласились с условиями беспредела? И вот он пришел к вам, чтобы предъявить узаконенное вами право намотать ваши кишки на свой кулачище, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. – Это – показательная борьба с "внутренними врагами Рейха". И зверь не успокоится до тех пор, пока не отполирует стены пещеры до блеска, чтоб затем на гладких поверхностях устрашающе развесить скальпы поверженных врагов.

Так вот ты какой, "План Путина"! Впрочем, далеко не весь. Но после 1 июля, безусловно, он вступил в завершающую фазу.

Первое. Пересажать всех недовольных и примкнувших к ним нелояльных, запугав население даже больше, чем во времена Сталина. Это – раз плюнуть, ибо россияне и так генетически – пуганые идиоты. Но не просто идиоты, а – ленивые и завистливые, и эти характерные черты можно также обратить на благо Рейха, ибо завистливый лентяй будет "стучать" на соседа с удовольствием по причине государственной важности подлого "стука".

Второе. Никто никуда уже не едет из-за пандемии, случившейся как нельзя кстати, и новых законов, которые ограничат право граждан на свободный выезд. Будет возрожден разрешительный принцип выезда за границу, а роль ОВИРов возьмет на себя налоговая служба. Желающий покинуть территорию Рейха будет обязан доказать легальность происхождения каждой копейки, за период, указанной в Декларации. Если проще: "На какие шиши ехать собираетесь? А легальны ли ваши деньги? Не уклонялись ли вы от уплаты налогов?.." Надо ли говорить, что для налоговиков-разрешителей в этом случае откроется отдельная коррупционная поляна?

Третье. В парадигме войны со всем миром, неизбежно переформатируется вся страна. Милитаристская машина, формирующая госзаказы, позволит силовым структурам проникнуть во все сферы жизни и производств. Плох тот бизнесмен, который не носит погоны. Лозунг "Отчизна или смерть" станет идеологической основой для воспитания нового поколения. Юные россияне должны быть готовы в любую минуту встать под ружье и, не задумываясь, истечь кровью за родину. При этом, только принадлежность к силовым структурам даст среднестатистическому россиянину ощущение защищенности. Простой гражданский плебей ощутит полное бесправие. В любую минуту озверевшие полицаи или росгвардейцы смогут утащить его в самый темный угол пещеры, чтобы забавы ради поиграть с ним в "веселую бутылочку".

Покорный плебс будет изредка возмущаться, и даже время от времени являть правоохреневшему зверью одиночек Манюровых, но массового антифашистского движения сопротивления создать не решится. Общество уже уничтожено, а условные Навальные и Яшины смогут изображать из себя оппозицию только на маленькой легальной полянке, отведенной фашней для выпуска пара и фиксации новых несогласных. Ведь для режима главное – следить за движением и незримо контролировать процесс, дабы в поголовье не вырос реальный вожак, способный повести за собой отчаявшиеся массы. И продолжаться это будет ровно до тех пор, пока еще кто-то выходит с травоядными лозунгами, после чего священных коров оппозиции утилизируют.

Четвертое. Тоталитаризм подразумевает возвращение к прежней военной доктрине тоталитарного СССР: войны со всем миром. Поскольку отныне международные законы и соглашения превращены в пустой звук, вылупившийся в бункере рейхс-фюрер может решиться на отчаянный милитаристский бросок в сторону Николаева, Херсона и Одессы. Чем сильнее шок – тем ближе победа. Ни один диктатор не ценит человеческие жизни, играя ими в угоду своим амбициям. А для большего шока гитлереющему Пу нужен мощный "бум" с ярким световым эффектом. Причем, надо успеть потрясти мир до завершения процедуры президентских выборов в США. К примеру, использовать некое сверх-оружие, применение которого поставит в Вашингтоне и Лондоне, Берлине и Париже пацанский вопрос ребром: "Вы готовы рискнуть и схлестнуться с противником, обладающим вот таким оружием? Вы долго смеялись над нашими мультиками, но то, что сейчас произошло – не анимашка, а реальность. Готовы ли вы испытать её на себе?.. Вот и думайте, а мы пока развесим флаги рейха над Одессой, потому что Одесса – русский город!.."

Именно в этой точке и будет принято окончательное решение: быть фашне или не быть. Так получилось, что внуки соратников Сталина – друзей Гитлера – сегодня возомнили себя наследниками недовоёванной войны. Это Западу кажется, что Вторая мировая и Холодная войны – в прошлом. Упоротые потомки сталинистов считают иначе. Не уставая благодарить мифического деда за давнюю победу, они не перестают сокрушаться от того, что победа эта была не полной. "Сталин-то хотел весь шарик в карман положить, да обоссался на коврике и умер. А Хрущев оказался завистливым и мстительным слабаком. Брежнев – тот и вовсе маразматик. Андропов быстро умер, а там Горбачев, перескочив через труп Черненко, предал великую идею мирового господства за возможность жирно жить в Германии. Хорошо, что алкаш Ельцин привел в Кремль Путина, который профессионально и по-чекистски наколол всех этих Бушей с Обамами и Меркелей с Макронами. И вот настала пора пойти в наш последний и решительный бой!.."

Сколько раз можно твердить: фашизм изнутри победить невозможно, ему можно нанести смертельное поражение при столкновении извне. При этом природа фашни именно такова, что она буквально жаждет такого столкновения, осознанно идя ва-банк. Каждый фашист верит в предопределенность судьбы. И каждый нынешний россиянин верит – потому и не пытается что-либо изменить. "Знать судьба такая" - эта фраза и станет эпитафией на могиле бездарных внуков не довоевавших победителей…