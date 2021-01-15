Россиян скоро начнут кормить мучными червями

Борис Бондарь Новости России 19:50, 15.01.2021 Обновлено: 20:08, 15.01.2021

В привычном меню россиян скоро появятся мучные черви вместе с добавками.

Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что сначала их включат в питание в ряде других стран.

"В принципе уже включают завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", – объяснила она.

Медик уточнила, что в РФ используются красители на основе похожих существ, и никто об этом не думает.

"Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоёмкие. Скорее всего, у нас это всё будет", – заявила Соломатина.

Она напомнила, что к появлению в рационе морепродуктов, в частности, креветок и устриц, россияне ранее относились с опаской, но затем привыкли.

"Я думаю, что это дело времени, и следующее поколение, а может быть и это, будет совершенно свободно червями питаться. Отвращение больше на уровне ментальном, нежели физиологическом", – отметила диетолог.

Она также предупредила о рисках возникновения аллергии на червей и призвала потреблять этот продукт внимательнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казани (Россия) на видео сняли маленькую девочку, которая доставала еду из мусорного бака. Она передавала отходы двум женщинам.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Республиканская партия стоит на пороге окончательного раскола

Украина взбунтовалась из-за тарифов: фото и видео массовых протестов

Гордон заявил, что Зеленский знал заранее о его интервью с Гиркиным: Мендель отреагировала

"Это мама посоветовала?" Украинцы раскритиковали идею Витренко покупать газ из России

Штурм облсовета в Житомире из-за тарифов: в полиции уточнили подробности. Фото и видео