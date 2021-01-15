Россиян скоро начнут кормить мучными червями

В привычном меню россиян скоро появятся мучные черви вместе с добавками.

Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что сначала их включат в питание в ряде других стран.

"В принципе уже включают завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", – объяснила она.

Медик уточнила, что в РФ используются красители на основе похожих существ, и никто об этом не думает.

"Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоёмкие. Скорее всего, у нас это всё будет", – заявила Соломатина.

Она напомнила, что к появлению в рационе морепродуктов, в частности, креветок и устриц, россияне ранее относились с опаской, но затем привыкли.

"Я думаю, что это дело времени, и следующее поколение, а может быть и это, будет совершенно свободно червями питаться. Отвращение больше на уровне ментальном, нежели физиологическом", – отметила диетолог.

Она также предупредила о рисках возникновения аллергии на червей и призвала потреблять этот продукт внимательнее.

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