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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Россиян оценили: москвич существенно дороже провинциала

3.3т

В России - глубоко архаичное сословное общество. Даже цена жизни людей зависит, как величина виры по "Русской правде", от места погибшего в неофеодальной иерархии.

Причем, помимо принадлежности к разным социальным группам, большое значение имеет место жительства. Москвич существенно дороже провинциала. Предновогодние катастрофы лишний раз это подтвердили.

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Государство (из региональных бюджетов) выплатит за сломанную ногу москвича в пять раз, а за хороший фингал под глазом в 2,5 раза больше, чем за жизнь магнитогорца. В Москве все попавшие в больницу в результате обрушения пешеходного моста в парке Горького получат 500 тыс., получившие медицинскую помощь без госпитализации - 250 тыс. рублей. А семьям погибших в Магнитогорске будет выделено всего 100 тысяч рублей.

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Жители регионов в новой сословной иерархии стоят гораздо ниже москвичей, которые уже самим фактом столичного происхождения приобретают привилегированное положение в неофеодальном обществе.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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