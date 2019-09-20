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20 сентября • обновлено в 12:20
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Россиян облили горящим маслом в Турции: появились подробности

2.9т Читать материал на украинском

Российские туристы, которых облили горящим маслом в отеле Club Paradiso на курорте Турции, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили "РИА Новости" в генконсульстве России в Анталье. При этом, когда россияне смогут вернуться домой, не уточняется.

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Всего в результате пострадали восемь человек – в том числе двое детей 3,5 и 10 лет. На них буквально вспыхнула одежда.

Пострадавшие в Турции Россияне

Пострадавшие в Турции Россияне

Е1

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП произошло на ужине. Повар допустил ошибку во время шоу и горячее масло полилось на людей.

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Место
Турция
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
В Турции всех раиссян, которые приехали на отдых в день прибытия необходимо проводить процедуру и ритуал, изгнание бесовщины горящим маслом, прочь из мозгов Путлер и Гундяев со свией духовностью. Потом пусть весь летний сезон лечатся от ожогов в больницах.
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Кризский Игорь, детей не жалко?
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