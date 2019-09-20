Россиян облили горящим маслом в Турции: появились подробности

Российские туристы, которых облили горящим маслом в отеле Club Paradiso на курорте Турции, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили "РИА Новости" в генконсульстве России в Анталье. При этом, когда россияне смогут вернуться домой, не уточняется.

Всего в результате пострадали восемь человек – в том числе двое детей 3,5 и 10 лет. На них буквально вспыхнула одежда.

Пострадавшие в Турции Россияне Е1

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП произошло на ужине. Повар допустил ошибку во время шоу и горячее масло полилось на людей.

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