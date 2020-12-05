Россиян начали прививать от коронавируса: почему мир не доверяет "вакцине" Путина

Мирослав Семенюк Новости России 09:20, 5.12.2020 Обновлено: 10:36, 5.12.2020

В субботу, 5 декабря, в Москве стартовала программа по вакцинации от коронавируса (COVID-19).

Как говорится на сайте мэра столицы РФ Сергея Собянина, москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку.

Пока что получить вакцину "Спутник V" могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. После получения новых партий препарата, список категорий будет расширен.

Вакцинируют только тех, кто прикреплен к московским поликлиникам. Запись доступна на две недели вперед.

Мир не доверяет российской вакцине

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в РФ еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".

Ученые в мире обеспокоены, что использование Россией вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

В Британии заявили, что первые клинические испытания российской вакцины дали сомнительные результаты.

Также стало известно, что некоторые добровольцы, которые испытывали российскую вакцину от коронавируса, заболели COVID-19. В частности, так произошло с известным журналистом Алексеем Пивоваровым.

Как сообщал OBOZREVATEL,Украина не собирается закупать вакцину из РФ. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такой вакцины фактически не существует, так как она не прошла третью, самая большую и важную стадию испытаний.

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, не прошедшую третью стадию – то здесь не о чем говорить", – отметил он.

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