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25 мая • обновлено в 14:35
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Россиян морально готовят к повторной вспышке коронавируса

1.4т

Интересные заявления нынче звучат в России. Интересные тем, что диссонируют по своей сути, перечащей мифу о стране, медицина которой справилась со смертностью от коронавируса.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова неожиданно заявила, что в России в ближайшее время будет расти число смертей зараженных коронавирусом. Причем заявление это было сделано нигде ни будь, а в эфире главного пропагандистского канала РФ – “Россия-1”. Дословно: “У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно”.

И вот, казалось бы, Россия, страна с наименьшим количеством летальных случаев по причине заболевания коронавирусом, внезапно, может резко изменить показатель ниже 0,9%? Но как такое возможно, тем более что президент России Владимир Путин всех обрадовал снятием режима самоизоляции, а ежедневная статистика прироста новых заболевших, все падает и падает. Или не падает?

Дело в том, что официальную статистику по распространению и последствиям эпидемии коронавируса уже давно в серьезных кругах и даже в российском обществе, не воспринимают как заслуживающую доверия. С другой стороны, российскому президенту, так и не дождавшемуся референдума по изменениям в Конституцию, по сути, обнуляющим его президентские сроки, необходимо провести данное голосование как можно скорее. Именно по этой причине и был смягчен режим самоизоляции, а статистика распространения коронавируса стала сразу же падать.

Но все прекрасно понимают, что при суточном приросте больше 11 тыс человек, резкое падение за несколько дней до менее 9 тыс лишь по приказу Путина не дружит с реальностью и здравым смыслом. А в это время миллионы россиян, с нарушением дистанции и пренебрегая средствами индивидуальной защиты, ринулись на работу в тесных маршрутках, метро, электричках… В свою очередь, сам глава России, продолжает находится в самоизоляции, в своём бункере в Ново-Огарёво и видимо не зря боится возвращаться в Москву.

Ведь именно сейчас подходит к концу двухнедельный инкубационный период COVID-19 с момента отмены Путиным режима самоизоляции. То есть, в ближайшие дни Россию будет ждать ещё большая вспышка COVID-19, чем до этого. Но разве о ней расскажут в официальной статистике? По всей видимости – нет. Но сложно будет объяснить резкий рост летальных исходов… Или не сложно?

Заявление Анны Поповой это ничто-иное, как моральная подготовка населения России, через такую медийную монополию федерального масштаба как “Россия-1”, к надвигающемуся, по итогам отменённого “необъявленного” карантина, коллапсу.

Ничего удивительного, это было ожидаемо, Анна Попова предупреждала же – можно идти голосовать…

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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