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19 мая • обновлено в 13:39
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Россия заявила об "окончательной" принадлежности Крыма

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В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Россия цинично заявила, что аннексия Крыма была желанием крымчан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. Российские дипломаты снова упоминали о незаконном "референдуме" в 2014 году.

"Состоявшийся 16 марта 2014 года референдум продемонстрировал безальтернативное стремление крымчан быть в единстве с Россией. Этот выбор – окончательный, и в нем сомневаться не приходится", – указано в сообщении.

Оккупация Крыма Россией

Оккупация Крыма Россией

МИД РФ в своем заявлении ссылалось на международные документы, которые якобы должны узаконить оккупацию Крыма.

"В заключение рекомендуем тем, кто сомневается в территориальной принадлежности Крыма, еще раз ознакомиться со ст.1 Устава ООН, ст.1 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, где речь идет о праве народов на самоопределение", – говорится в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Новости России крымские татары Крым
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