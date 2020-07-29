Россия завернула ноту протеста Украины из-за "военного парада" в Крыму

Российская Федерация вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за так называемого военно-морского парада во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России, передает ТАСС.

"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", – говорится в сообщении.

Напомним, что Украина обратилась к генеральному секретарю ООН по поводу так называемого военно-морского парада в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Россией Крыму устроили пропагандистские парады в честь 75-летия победы над нацистской Германией.