Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян.
Он никогда не скрывал это и в драматических ситуациях всякий раз повторял твердым голосом: главное – спасти жизни людей!
Поэтому в "Норд-Осте" заложников умерщвили газом, не дав медикам формулы антидота. Поэтому в Беслане Масхадову не позволили начать переговоры с террористами — и второпях стреляли потом из огнеметов по заминированной школе, полной детей.
Поэтому врали стране, что на "Курске" не осталось живых моряков и не дали норвежцам прийти им на помощь…
Вот и сегодня главное для Путина – жизнь и здоровье россиян.
Поэтому посреди нарастающей пандемии его администрация в разы занижает число погибших, и симулирует контроль над ситуацией, и отпускает ее на смертельный самотек, чтобы провести-таки свое воровское голосование за "обнуление" и окопаться у власти на новые 16 лет.
Россиян, во имя этой новой узурпации, погибнет гораздо больше, чем на "Курске", в "Норд-Осте" и Беслане вместе взятых, – те смертельные рубежи Путин уже превысил своим десятидневным административным параличом посреди пандемии, бездарными "каникулами" и рукотворной катастрофой здравоохранения и социальной сферы.
Полторы тысячи "неучтенных" умерших – только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук? (Северную Корею с Белоруссией не предлагать).
Россия даже не навела глаза на резкость…
"Путин всех переиграл?" О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести.
Россия уже заплатила драматическую цену за это уголовное "чемпионство" — и продолжает ее платить.
"И тем больней, чем дольше", как сказано в стихотворении Окуджавы о том, как погибают царства…
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