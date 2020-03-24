Россия задумала депортировать граждан из-за коронавируса

В России заявили о возможной депортации из страны из-за ситуации с распространением коронавируса иностранных граждан, находящихся в спецучреждениях.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. При этом подчеркивается, что о праве РФ депортировать иностранцев из-за нарушения карантина ранее предупреждала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности", – прокомментировали в ведомстве.

В МВД РФ уточнили, что этот вопрос рассматривается во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями других стран. Там также добавили, что в сейчас в специальных учреждениях РФ содержится около 500 человек, которые подлежат депортации – большинство из них являются выходцами из стран СНГ.

При этом отмечается, что в феврале 2020 года из Москвы уже были депортированы 88 граждан других стран, но из-за нарушения режима самоизоляции. Все эти лица посещали Китай и обязаны были оставаться дома в рамках профилактики, но якобы ослушались рекомендаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство России выдало специальное распоряжение, разрешив въезд в страну жителям временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на карантин из-за коронавируса.

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