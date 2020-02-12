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12 февраля • обновлено в 10:22
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Россия признала, что угробила легендарный космодром "Байконур":

1.1т
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Легендарный космодром "Байконур" (Казахстан), который арендует Россия, за 25 лет потерял свою былую мощь и превратился в так называемый символ "дружбы" с Кремлем.

Такую информацию своими заявлениями подтвердили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Радио КП". "Когда мы вышли на аренду Байконура 25 лет назад, у нас было около 19 пусковых установок, сейчас в рабочем состоянии осталось три", – сказал он.

При этом россияне упорно продолжают создавать иллюзию сильного космического государства. Рогозин анонсировал крупную модернизацию космодрома.

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"Байконур"

"Байконур"

"РБК"

"...Чтобы могли с 2022 года стартовать ракеты Союз-5. Это наша новая разработка, очень интересная, очень простая - как автомат Калашникова. Мы между собой называем ее "карандаш". Мы делаем на эту ракету ставку. Она будет летать с Байконура, в будущем, возможно, с Восточного. Она же станет основой для создания первой ступени ракеты сверхтяжелого класса. И она же в будущем возможно будет летать с "Морского старта", – похвастался он.

На деле же, как пишут российские СМИ, в последнее время на "Байконуре" чаще были провалы, чем победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально накануне стало известно, что в России запуск спутника "Метеор-М" опять отложили на год якобы из-за необходимости дополнительных испытаний.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Казахстан
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Она будет летать с Байконура, в будущем, возможно, с Восточного". Я бы убрал последних два слова из этого предложения и получится правда: "Она будет летать с Байконура, в будущем, возможно". Или еще упростить : ""Она будет летать, возможно."
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, когда в космос?
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Deuse Sem
Deuse Sem
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, вам, криворуким что не дай...или сломаете. или про@бёте... потому от вас все и шарахаются...несмешные клоуны.
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