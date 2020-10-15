Россия вышла из трехсторонних консультаций по делу МН17: Нидерланды отреагировали
Россия в четверг, 15 октября, вышла из консультативной группы по по расследованию крушения малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны. Причиной такого решения назвали поведение Нидерландов относительно РФ в этом деле.
"Как известно, в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", – говорится в сообщении МИД.
В РФ расценили данный шаг как "очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".
В МИД заявили, что Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой.
"В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции.", – добавили в МИД России.
В Нидерландах ответили, что "глубоко сожалеют" о решении России не участвовать в трёхсторонних консультациях по MH17.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившиеся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
В Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17, сбитого на Донбассе 2014 года.
Европейский Союз призвал Россию признать свою причастность к сбитию самолета авиакомпании Malaysia Airlines.