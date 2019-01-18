Хорошо, что существуют форумы. И если на приличные, типа Давосского, наших скрепоносцев просят не приезжать, то на доморощенных – типа Валдайского или Гайдаровского – можно отыграться по полной.

Взгромоздиться на трибуну, как это сделала мадам Голикова, и предложить переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России, а заодно – усовершенствовать стандарт его оценки. А еще поступило предложение прекратить проводить расчет ВВП. А то Росстат не справляется: вечно выдает какие-то неприятные цифири. Уже и главу Росстата поменяли, а итоги все равно нехорошие. "Статистика находится "в определенном тупике", - заявил Медведев на Гайдаровском форуме в Москве. – Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и надо ли вообще его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики?" Мелковато мыслит наш премьер. Ширше надо. Пора отказаться от экономики вообще.

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Что это за наука такая? А то пишут-докладывают, цифры какие-то, макро-микро, голова пухнет. Взять Дерипаску, поделить его на условную Марьиванну, добавить Киселевского перцу – и вот вам вполне удобоваримый омлет, порционно подающийся через останкинское окно раздачи. Привыкший ко всему потребитель сожрет и не поморщится, а те, кого стошнит – и так уже пакуют чемоданы с вещами первой необходимости.

По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина страну покинули 1 миллион 700 тысяч человек. Но это – по "причесанным" данным Росстата. По данным США, Чехии и Венгрии – выехало гораздо больше: в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в Росстате.

Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю – только Индия и Мексика. Большинство эмигрантов из России 2017 года – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом – более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое. Пики запросов на эмиграцию приходятся на начало 2014 года – сезон аннексии Крыма, и март 2018 года, когда Путин в четвёртый раз стал президентом России. Проще говоря, самые трудоспособные и образованные бегут от Путина и его банды беспредельщиков.

Многое познается в сравнении. Если отмотать на 15 лет назад – имеющий память да вспомнит совершенно иную атмосферу в стране. Иные прилавки с ассортиментом и ценами, другой уровень жизни, отличные от нынешних ощущения и надежды. Ведь вся эта убийственная "стабильность" началась не сразу. Она входила в жизнь постепенно: по мере рукотворного сужения площади законности в России.

Сначала СМИ были захвачены бандитами и превращены в развлекательно-пропагандистский лепрозорий, потом произошла зачистка судейского корпуса, следом за этим милиция окончательно превратилась в бандформирование, а чиновники – в "местных смотрящих по путинскому призыву".

Наконец, пересменка 2008 года с войнушкой в Грузии и подверстыванием Коснтитуции под возвращение путинской Годзиллы уже на 6 лет – довершила процесс узурпации власти. Чем больше образовывалось брешей в секторах, где когда-то существовал хоть какой-то закон – тем чаще их затыкали дурно пахнущей паклей беспредела. В итоге вся Россия превратилась в одну большую брешь, заткнутую этой паклей. От нее плохо пахнет, атмосфера зловония душит всех, но Кремль истошно твердит о новых свершениях: "Вот сейчас осуществим прорывы, реализуем нацпроекты Путина – и заживем!.."

Когда-то твердили о мифическом "Плане Путина" - дескать, он был. На поверку оказалось, что это не план вовсе, а кокаин, которым обнюхалась вся государева "вертикаль", после чего наполнилась наркотическим величием и снялась в мультфильмах про летающие ядерные боеголовки. Но весь этот неадекват адресован исключительно плебеям, застывшим у телеящика.

Собственным детям нарко-кремлятина гарантировала жизнь в Европе и США. Дочь Лаврова – Екатерина – живет и учится в Колумбийском университете в США, Екатерина Путина живет в Германии, Мария – в Голландии, Елизавета Пескова не вылезает из Франции, Илья Медведев учится в Масачусетском университете, дочери вице-спикера Госдумы Железняка – две живут в Лондоне, одна – в Швейцарии; и так – по всему списку занюханных кремлевских патриотов.

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А вы, россияне, держите новые налоги и повышение цен. Займитесь выживанием, если не можете уехать. Нищеброды нигде не нужны. И вообще – пора закрыть страну, чтобы не шастали. Для начала – налог на выезд, 500 рублей. Потом можно будет незаметно поднять до 10 тысяч. Даже если едешь один – и то призадумаешься, а если всей семьей из 4 человек, то 40 тысяч – это серьезный финансовый камень преткновения. И – глядишь – никто уже никуда не едет, все остаются на скрепной территории.

Шерсть и клыки отрастают незаметно. Происходит это годами. Кто сегодня вспомнит, когда и с чего именно начался этот процесс превращения пост-советского человека, инстинктивно стремившегося к евроинтеграции, в одичавшего от страха и подозрений мохнатого агрессора? Кто развил в нем этот атавизм, захвативший организм полностью? Неужели дело только в Путине и его банде?

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Никто не заставлял людей с высшим, как говорят, образованием сидеть и заряжать у телеящика кремы и воду. Никто насильно не усаживал их к экрану раскачиваться под сеансы Кашпировского. Они сами заряжали и раскачивались. В итоге рассосалось все, включая последние извилины, и в голове заиграл Гимн СССР. И во рту появился привкус пломбира. И мощные войска снова взяли какую-то "высоту", и на ней закрепились. И мы вновь стучим с трибуны каблуком. И нас опять боятся и ненавидят.

Вот только что делать с безработицей и счетами? С недоступными по ценам продуктами и коллекторами, что ломятся пока еще в соседнюю дверь, а завтра ворвутся к тебе? Россия вступила на минное поле выживания. До края дойдут далеко не все. И остановиться – не вариант: замерзнешь. А двигаться – опасно. Остается только придумать лозунг: за что, в случае чего, погибнешь? За Родину? За Путина? Или за дочь Пескова – Лизу?..

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