Вчера российская пресса живо обсуждала новость, которая в общем, смотрелась вполне правдоподобно. Уже понятно, что Московия, в отличие от того, что говорят в Европе, является настоящей последней диктатурой, а Беларусь – предпоследней. Потому, как любая диктатура, Москва работает над механизмами продления себя любимой если не до вечности, то до максимально долгого периода.

Но фокус в том, что чем дольше диктатура живет, тем больше приходится тратить на полицейский аппарат для подавления естественного процесса избавления от диктатуры. Это обусловлено тем, что механизмы контроля становятся все более многочисленными, изощренными и как следствие – ресурсоемкими.

И тут возникает известная ситуация, когда баланс пополнения ресурсов и их потребления сдвигается в сторону потребления или затрат на поддержание системы и это – признак заката, поскольку система начинает сама себя жрать. Ничего нового, так было и так будет.

Именно в связи с этим информация, выданная вчера, выглядит как некий анонс заката империи-диктатуры. Выглядит это примерно так.

"Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила приоритетные направления для государственной поддержки на 2020-24 гг. В общей сложности 46,3 млрд рублей будет выделено в виде грантов через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) и фонд "Сколково".

По большому счету, на этом уже можно было бы ставить точку, поскольку деньги спускаются на какие-то виртуальные вещи, а тем более, через конторы, чьими усилиями эти миллиарды распиливаются так, что голубые дровосеки обзавидовались бы и скорости этого процесса и его почти полной бесшумности. Одно "Сколково" чего стоит. Правда, в прессе имеются пояснения того, на что предполагается потратить эти, и наверное – не только эти деньги, но тут надо читать внимательно.

Так, "этими деньгами власти планируют профинансировать создание программного обеспечения, которое в том числе позволит в режиме реального времени контролировать контент соцсетей. В частности, планируется выявлять недостоверную информацию в постах, картинках или видео, касающихся публичных политических или социальных событий. Также для соцсетей будет создан каталог недостоверных или экстремистских материалов, с помощью которого площадки смогут в режиме реального времени выявлять запрещенный контент и автоматически информировать о нем пользователей.

Кроме того, планируется контроль за случаями преднамеренного оскорбления, травли или угроз в соцсетях и мессенджерах".

Это – песня! Миллиарды уйдут на то, чтобы выяснять, кто, кого и куда именно посылает в Сети. Безусловно, это – просто прорыв. Жаль, не указано, сколько именно денег планируется отгрузить именно на такую красоту, но такое впечатление может возникнуть не только у нас, и для тех, у кого возникли сомнения, указана еще одна цель.

"Помимо соцсетей, власти намерены финансировать создание ПО по распознаванию личности. К традиционному распознаванию по лицу планируется добавить возможность установки личности по силуэту. Подобные технологии, напомним, уже внедряет Китай. Систему видеораспознавания Министерство общественной безопасности КНР начало внедрять в 2015 году и через два года, как ожидается, она будет включать около 600 миллионов камер, способных идентифицировать человека не только по лицу, но также по походке".

Тут вспоминается их старинная песня, в которой есть слова "Я милого узнаю по походке!", ну а по сути тут можно сказать следующее. Подобные программы, разрабатываются в закрытом режиме и обычно, никто толком не знает об этих мероприятиях, поскольку финансирование идет из закрытой части бюджета. Здесь же об этом пишут открыто, да еще и рассказывают о том, что финансирование таких проектов будет осуществляться через гражданские организации. В общем, это как раз тот случай, когда на заборе написано известное слово, а на самом деле, там дрова лежат, а не то, что написано.

Отсюда напрашивается вывод, что знаменитые фабрики троллей или ботофермы товарища Пригожина выскочили на мель ввиду отсутствия жирной добычи их шефа в Ливии или Сирии. Поэтому тролли переводятся на прямое государственное финансирование. Но поскольку официально их нет, то придумана такая веселая программа, под которую и будут вылиты средства.

Но если дело выглядит именно таким образом, то на Московии дело хуже, чем это можно представить, и это не может не радовать.