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10 декабря • обновлено в 18:45
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Россия должна исчезнуть из карты мира

23.7т

"Россия – агрессор, и Крым совершенно точно не должен принадлежать России. Но из того, что он не должен ей принадлежать, совершенно не следует, что Крым нужно отдать... Именно [Алексей Навальный] произнес единственно верную мысль относительно Крыма", – заявил Егор Жуков, цитируя высказывание Навального о том, что Крым – это не "бутерброд с колбасой".

Далее он выступает за проведение второго референдума с участием России, Украины и международных наблюдателей. "Если референдум закончится в пользу России, Крым – ни в коем случае не отдавать". В этом случае, подчеркивает блоггер, у "Запада не останется совершенно никаких оснований для поддержки санкций".

"Вуаля!", – торжественно заключает он в своей видеопубликации от 26 июля 2017 года, которую можно посмотреть по этой ссылке.

Остаются ли у вас сомнения, что за проект такой – этот Жуков?

Имейте в виду, что 6 декабря трое из семерых осужденных по "московскому делу" были приговорены к реальным срокам отбывания наказания. Жуков в число этих несчастных – не попал, а буквально на следующий день после оглашения приговора Жукову Алексей Венедиктов объявил об открытии для него блог-площадки на "Эхе Москвы".

Жуков – это крайне наглядный пример реализации коварной стратегии Кремля по удержанию власти. И когда я слышу очередную песню внутрироссийской оппозиции о "последних днях" путинского режима, я не знаю, какого доктора им посоветовать.

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Друзья, с такими жуковыми вам при путинском режиме существовать не три года и даже не тридцать три, а, как минимум, столетие. Век на то, чтобы просто физически исчезли поколения, способные продуцировать идеологию оккупационной власти. Нам, живущим за пределами вашего ГУЛАГа, было бы все равно, но вы же еще периодически и войска в Приштине высаживаете, применяете "Новичок", бомбите города, захватываете территории, грозите ядерным оружием...

Добавьте сюда полную импотенцию западных властей – и вы поймете, почему я с такой серьезной обеспокоенностью смотрю на вашу "оппозицию". В большой войне мы будем по разные стороны баррикад, и вы, жуковы, будете в эти суровые минуты рассказывать, что мир "не делится на черное и белое", и что "все сложно".

Обязательно посмотрите этот ролик – для того, чтобы расстаться с иллюзией относительно "прекрасной России будущего". Прекрасная Россия возможна только в одном случае – в случае ее исчезновения с карты мира в нынешнем административно-территориальном виде.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Теги
Новости Крыма Крым Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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м Володимир
м Володимир
Идея о повторном референдуме в Крыму только внешне выглядит конструктивной. Во-первых, все или почти все украинские патриоты из Крыма выехали. Во-вторых, в Крым понаехали десятки, если не сотни тысяч понаехов. В-третьих, украинская пропаганда и даже просто достоверная информация об Украине в нынешнем Крыму - это табу. В-четвертых, Украина никоим образом не обозначила. как будет относиться к не-активным сторонникам "русской весны". Это станет ясно только после деоккупации Лугандона. В-пятых, есть еще коренная нация крымские татары, которые заслужили на общее уважение. Могу продолжить перечень, но подведу итоги. ИМХО. Единственная конструктивная идея, точнее, их набор : 1. Полная деоккупация Крыма и его возвращение под юрисдикцию Украины. 2. Длительный период перед повторным референдумом - не менее времени пребывания оккупированного Крыма в составе РФ. 3. Референдум под контролем ОБСЕ 4. Гарантии крымско-татарскому народу - со стороны Украины, РФ или будущих властей независимого Крыма.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Референдум в Криму про його статус мав по законодавству України тільки вигляд опитування, плебісциту. Юридичну силу він мав би тільки у випадку всеукраїнського референдуму, про що забула оголосити влада Росії. Це ще раз доказує наскільки влада Росії тупа і юридично безграмотна. Ну а населення Росії проковтнуло цей фейк як чисту монету.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш поц кушнарь в истерике рвёт волосню на своём тухесе )) ТщательнЕй, шура, тщательнЕй ))))
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