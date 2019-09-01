Россия возглавит Совбез ООН: что произошло

В течение сентября 2019 года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит, в связи с ротацией, к делегации России.

Об этом стало известно на официальной странице ведомства в Twitter. Перед этим в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша.

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", — сообщили в ООН.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip — United Nations (@UN) September 1, 2019

Отметим, что после России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.

Напомним, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов. Председательство в Совете Безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждого месяца, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию жестко разгромили на Совбезе ООН, а она обиделась. Все из-за того, что США не собираются игнорировать ракетные разработки РФ и Китая, и намерены обеспечивать безопасность своих союзников.

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