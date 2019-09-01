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Россия возглавит Совбез ООН: что произошло

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В течение сентября 2019 года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит, в связи с ротацией, к делегации России.

Об этом стало известно на официальной странице ведомства в Twitter. Перед этим в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша.

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", — сообщили в ООН.

Отметим, что после России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.

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Напомним, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов. Председательство в Совете Безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждого месяца, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию жестко разгромили на Совбезе ООН, а она обиделась. Все из-за того, что США не собираются игнорировать ракетные разработки РФ и Китая, и намерены обеспечивать безопасность своих союзников.

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Совбез ООН
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ничего особенного не произошло. РФ, как один из САМЫХ СИЛЬНЫХ субъектов международной политики, в очередной раз возглавила сообщество этих самых субъектов. Ну и ОБЪЕКТОВ, наподобие хох-лятника.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Слава Украине!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
40 tetigistus, СалоУронили! ПомоямСало!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А чего из-за этого чубатые в шаровары опять насрали?
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