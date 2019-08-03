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Россия восстанет? В Москве начались акции протеста, есть задержанные. Фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

В субботу, 3 августа, в столице России Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Организаторы акции предложили участникам выйти в любую точку московского Бульварного кольца, пишут "Ведомости", и уже в 12:00 начали появляться первые протестующие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В центр города с самого утра стянули полицию и силовиков, а также направили вертолеты и автобусы с военными.

По состоянию на 14:30 больше 43 россиян уже были задержаны силовиками.

Онлайн-трансляция протестов в Москве

Среди задержанных, в частности, оппозиционер Любовь Соболь, которую подстерегли возле ее штаба.

Новость обновляется.

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