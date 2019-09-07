"Пройдет спецоперация": названа опасная для режима Путина дата

Единый день голосования в России 8 сентября может послужить катализатором массовых протестов.

"В большом количестве субъектов Российской Федерации пройдет спецоперация "выборы". Безусловно, она очень сильно оскорбит чувство собственного достоинства большого количества людей". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

По его мнению, протесты в Москве 31 августа и последующая расправа с их активистами не стали началом всероссийского протеста по ряду причин. В частности, потому что сугубо московская повестка протеста не получила резонанса в регионах, а также потому, что не нашлось политической силы, которая взяла бы на себя роль лидера протестов.

Член организации "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь на одной из акций протеста в Москве DW

В то же время результаты выборов 8 сентября, которые, по словам журналиста, предопределены, могут кардинально изменить ситуацию.

"То, что в Питере Беглов "победит" в первом туре – это совершенно очевидно. Его, человека, которого не воспринимает абсолютное большинство питерцев, конечно, сделают губернатором. Московская городская дума – тоже совершенно очевидно – будет такой, какой ее не хотели бы видеть москвичи. А в Новосибирске, судя по всему, губернатором опять сделают сталиниста Локотя. То, что люди будут возмущены – это точно", – убежден Яковенко.

Вместе с тем он заметил: принципиальный вопрос состоит в том, "сможет ли кто-либо скоординировать протест, конвертировать это возмущение в политическое действие". "Пока я в этом не уверен", – признался журналист.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам протестов в Москве, которые состоялись 31 августа, были задержаны сотрудники организации "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также журналист "Новой газеты" Илья Азар.

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