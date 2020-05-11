Россия ворвалась в тройку лидеров по заражению COVID-19 в мире

Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса COVID-19.

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По данным оперативного штаба РФ по коронавирусу, всего в стране зарегистрировано 221 344 случая заражения.

Коронавирус в России

Таким образом, Россия обошла Италию и Великобританию. Первое и второе место по-прежнему удерживают США и Испания.

За последние сутки коронавирус выявили у 11 656 жителей РФ. Из них больше всего в Москве (6169 случаев) и Подмосковье (1079 случаев).

При этом за сутки умерли 94 пациента, 5495 выздоровели.

Всего зафиксировано 2009 смертей от COVID-19, а 39 801 человек излечился.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Бушуев.

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