Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

По состоянию на утро 7 мая суточный прирост заболевших коронавирусом COVID-19 в России составил 11 231 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Из-за такого рекордного скачка страна-агрессор заняла пятое место в мире по количеству зараженных, говорится в сводке Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений", – сказано в сообщении.

Всего в Российской Федерации коронавирусом с начала пандемии заболели 177 160 человек (+6,8%). Сейчас страна обогнала по числу инфицированных пациентов Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (173,2 тыс.).

Коронавирус в России Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России

Коронавирус в России DW

Уступает Россия место в рейтинге стран-эпицентров пандемии пока только США (более 1, 2 млн), Испании (220,3 тыс.), Италии (214,4 тыс.) и Великобритании (201,6 тыс.).

Что касается показателей суточного прироста, то здесь РФ делит второе место в мире с Бразилией (по 11,1 тыс. человек за сутки). На первом месте остается США (24,2 тыс.). В Великобритании эта цифра составляет порядка 6 тыс., в Италии – около 1,5 тыс., а в Испании – около 1 тыс.

Коронавирус в России Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России

Примечательно, что только в Москве за последние сутки выявлено 6703 новых случая коронавируса (всего в российской столице болезнью заразились 92 676 человек).

Говоря об уровне летальных исходов COVID-19 в российском оперативном штабе отметили, что он возрос до 1 625 человек (88 за сутки). Выздоровело за период пандемии 23 803 россиян, из которых – 2 476 за последние сутки.

В связи с ухудшением статистики в России региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге выразил обеспокоенность из-за опасной тенденции.

11 231 заболевший коронавирусом в России за сутки. Кривая заражения поднялась на рекордную высоту pic.twitter.com/a3dcBzDbvC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая из-за рекордного роста статистики коронавируса в России Национальная гвардия РФ подняла в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.