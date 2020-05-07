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7 мая • обновлено в 18:34
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Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет

8.8т
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По состоянию на утро 7 мая суточный прирост заболевших коронавирусом COVID-19 в России составил 11 231 человек.

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Из-за такого рекордного скачка страна-агрессор заняла пятое место в мире по количеству зараженных, говорится в сводке Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений", – сказано в сообщении.

Всего в Российской Федерации коронавирусом с начала пандемии заболели 177 160 человек (+6,8%). Сейчас страна обогнала по числу инфицированных пациентов Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (173,2 тыс.).

Коронавирус в России

Коронавирус в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России

Коронавирус в России

Коронавирус в России

DW

Уступает Россия место в рейтинге стран-эпицентров пандемии пока только США (более 1, 2 млн), Испании (220,3 тыс.), Италии (214,4 тыс.) и Великобритании (201,6 тыс.).

Что касается показателей суточного прироста, то здесь РФ делит второе место в мире с Бразилией (по 11,1 тыс. человек за сутки). На первом месте остается США (24,2 тыс.). В Великобритании эта цифра составляет порядка 6 тыс., в Италии – около 1,5 тыс., а в Испании – около 1 тыс.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России

Примечательно, что только в Москве за последние сутки выявлено 6703 новых случая коронавируса (всего в российской столице болезнью заразились 92 676 человек).

Говоря об уровне летальных исходов COVID-19 в российском оперативном штабе отметили, что он возрос до 1 625 человек (88 за сутки). Выздоровело за период пандемии 23 803 россиян, из которых – 2 476 за последние сутки.

В связи с ухудшением статистики в России региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге выразил обеспокоенность из-за опасной тенденции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая из-за рекордного роста статистики коронавируса в России Национальная гвардия РФ подняла в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Новости России
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Корона наш! (с) Руссишшвайне.
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Эль Кaцап, руссишшвайне - рядовой УПА. Руссишшратте - офицер УПА. Руссишротц - недофюрер УПА, можно просто conля.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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Мясник Kassab
Мясник Kassab
Князь Всея Киевской Руси, скриньте злорадства от этих животных. Потом ведь отрицать будут.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Незалежную не обгониш, а до СПШ, как до луны.
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Нуланд Печеньки, свинья - ты кто? Самец этой сyки Кристины? Шо то ваши посты одинаковы. Свиньи рюзге. Фу, пля.
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Нуланд Печеньки, мусор - ты не просто туп. Ты мерзок, тварь брехливая.
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