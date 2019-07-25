Россия внезапно захотела диалога с Украиной

Россия внезапно захотела вести диалог с парламентом Украины. При этом выборы в Раду в Совфеде считают такими, которые не соответствовали международным нормам.

С заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "РИА Новости". Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа.

Также Матвиенко заявила, что после выборов в Раду появились основания для оптимизма в российско-украинских отношениях.

Россия против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он сможет найти общий язык с главой России Владимиром Путиным.

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