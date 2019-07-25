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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Россия внезапно захотела диалога с Украиной

3.7т Читать материал на украинском

Россия внезапно захотела вести диалог с парламентом Украины. При этом выборы в Раду в Совфеде считают такими, которые не соответствовали международным нормам.

С заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "РИА Новости". Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа.

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Также Матвиенко заявила, что после выборов в Раду появились основания для оптимизма в российско-украинских отношениях.

Россия против Украины

Россия против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он сможет найти общий язык с главой России Владимиром Путиным.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А где в статье подтверждение того, что Россия хочет разговаривать с Украиной? Пока что только Зе высказался, что "он сможет найти общий язык с главой России Владимиром Путиным", на что получил красноречивое молчание из Кремля. Парни из Обоза, завязывайте вы с травкой, а то совсем с реальностью связь потеряете...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никакого диалога с выплядками окупантами быть не может! Путин убил в Боинге 298 человек и 80 из них Дети!
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Я так и думал, что рашка ещё приползет к нам на коленях пощады просить. Вот и настал этот день! Никогда никогда никогда! Не забудем не простим. Мучайтесь теперь без нашего сала!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Хорошо Хорошо, я так понимаю, что это была самоирония. Потому что иначе - это редкий идиотизм.
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