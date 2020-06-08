Россия вернулась к изготовлению ракет "Рокот" без Украины: в чем их сила

Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" без участия Украины.

Как сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли, Минобороны РФ и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", – уточнил он.

Общая стоимость работ по созданию ракеты составляет 3,4 миллиарда рублей.

РН "Рокот" "Роскосмос"

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Ее первый демонстрационный пуск состоялся 16 мая 2000 года.

Всего по программе "Рокот" провели уже 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета доставила на орбиту спутники связи "Гонец-М".

Помимо "Роскосмоса" и Минобороны РФ, "Рокот" эксплуатировало Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в немецком Бремене.

РН "Рокот" "Роскосмос"

Как сообщал OBOZREVATEL, после агрессии России в 2014 году Украина прекратила поставки систем управления для ракет "Рокот", которые создавались в Харькове.

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