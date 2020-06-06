Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади. Фото
В Москве на Красной площади, несмотря на карантин и сложную эпидемиологическую ситуацию, 6 июня началась книжная ярмарка, рассчитанная на участие 18 тысяч человек.
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Мероприятие началось продлится до 8 июня, оно приурочено ко Дню рождения Александра Пушкина, пишет Русская служба ВВС (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Чтобы посетить ярмарку, необходимо пройти процедуру регистрации, однако вход запрещен детям младше семи лет и взрослым старше 65 лет.
Как именно проводилось согласование такого массового мероприятия, информации нет. Председатель оргкомитета заявил, что решение провести фестиваль было принято "вопреки всем невзгодам".
Отмечается, что накануне около десяти издательств отказались участвовать в мероприятии из-за риска для здоровья их сотрудников.
В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 8 855 человек, из которых только в Москве – 1 992. Скончались 197 человек.
Всего в стране зафиксировано 458,6 тысяч случаев COVID-19, из которых выздоровели 221,3 тысяи человек и 5 725 скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия побила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в мире.