Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади. Фото

В Москве на Красной площади, несмотря на карантин и сложную эпидемиологическую ситуацию, 6 июня началась книжная ярмарка, рассчитанная на участие 18 тысяч человек.

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Мероприятие началось продлится до 8 июня, оно приурочено ко Дню рождения Александра Пушкина, пишет Русская служба ВВС (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади

Чтобы посетить ярмарку, необходимо пройти процедуру регистрации, однако вход запрещен детям младше семи лет и взрослым старше 65 лет.

Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади

Как именно проводилось согласование такого массового мероприятия, информации нет. Председатель оргкомитета заявил, что решение провести фестиваль было принято "вопреки всем невзгодам".

Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади

Отмечается, что накануне около десяти издательств отказались участвовать в мероприятии из-за риска для здоровья их сотрудников.

Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 8 855 человек, из которых только в Москве – 1 992. Скончались 197 человек.

Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади

Всего в стране зафиксировано 458,6 тысяч случаев COVID-19, из которых выздоровели 221,3 тысяи человек и 5 725 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия побила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в мире.