Россия в разгар эпидемии тайно вывозит медоборудование в США – СМИ

В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 Россия продолжила поставки медицинского оборудования в США, но при этом в Кремле это запретили освещать в СМИ.
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Как пишет Newsland, каждый день с 1 апреля с военного аэродрома "Чкаловский", Московская область в США отправляются самолеты со средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны США.
COVID-19 в России
При этом ранее российские СМИ писали, что Россия наладила поставки гуманитарной помощи Штатам для борьбы с коронавирусом. Однако это вызвало волну негодования у россиян. Граждане РФ были возмущены такой помощью США, ведь в стране ощущается нехватка нехваткой медицинского оборудования и защитных средств. Поэтому из Москвы поступила команда больше не освещать дальнейшие поставки в США.
Добавим, что ранее Россия называла доставку грузов в США "гуманитарной помощью", однако в Вашингтоне заявили, что полностью оплатили груз, пишет РБК. После в МИД РФ пытались объяснить, что за груз все-таки заплатили, но только половину.
Напомним, что состоянием на 8 апреля в России официально зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19.
Гуманитарная помощь народу США на месте! Разгружают!🇷🇺— PurpleBallRF (@ball_rf) April 2, 2020
Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан" прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. На борту крупная партия аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, очков, масок и респираторов. pic.twitter.com/7A7qntzyjV
Российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США. В американской администрации ранее сообщили, что ожидают его прибытия 1 апреля.— ТАСС (@tass_agency) April 1, 2020
Видео: ТАСС/Минобороны России pic.twitter.com/6PPhYfRAbb
Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская газета La Stampa, которая сообщила, что Россия направила Италии бесполезную гуманитарную помощь и военных вместо медиков, пожаловалась на давление из-за разоблачительного материала.
Ранее в Италии разоблачили гумконвой России для борьбы с коронавирусом.
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