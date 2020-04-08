Главная Новости
8 апреля • обновлено в 14:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россия в разгар эпидемии тайно вывозит медоборудование в США – СМИ

1.8т
Читать материал на украинском

В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 Россия продолжила поставки медицинского оборудования в США, но при этом в Кремле это запретили освещать в СМИ.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Newsland, каждый день с 1 апреля с военного аэродрома "Чкаловский", Московская область в США отправляются самолеты со средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны США.

COVID-19 в России

COVID-19 в России

При этом ранее российские СМИ писали, что Россия наладила поставки гуманитарной помощи Штатам для борьбы с коронавирусом. Однако это вызвало волну негодования у россиян. Граждане РФ были возмущены такой помощью США, ведь в стране ощущается нехватка нехваткой медицинского оборудования и защитных средств. Поэтому из Москвы поступила команда больше не освещать дальнейшие поставки в США.

Добавим, что ранее Россия называла доставку грузов в США "гуманитарной помощью", однако в Вашингтоне заявили, что полностью оплатили груз, пишет РБК. После в МИД РФ пытались объяснить, что за груз все-таки заплатили, но только половину.

Напомним, что состоянием на 8 апреля в России официально зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская газета La Stampa, которая сообщила, что Россия направила Италии бесполезную гуманитарную помощь и военных вместо медиков, пожаловалась на давление из-за разоблачительного материала.

Ранее в Италии разоблачили гумконвой России для борьбы с коронавирусом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1668.

    Вылечились: 35. Умерли: 52.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Ученые нашли вещество, блокирующее коронавирус.

  • В Украине ослабят карантин и запустят общественный транспорт: инфекционист назвала условие.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги