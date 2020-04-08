Россия в разгар эпидемии тайно вывозит медоборудование в США – СМИ

В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 Россия продолжила поставки медицинского оборудования в США, но при этом в Кремле это запретили освещать в СМИ.

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Как пишет Newsland, каждый день с 1 апреля с военного аэродрома "Чкаловский", Московская область в США отправляются самолеты со средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны США.

COVID-19 в России

При этом ранее российские СМИ писали, что Россия наладила поставки гуманитарной помощи Штатам для борьбы с коронавирусом. Однако это вызвало волну негодования у россиян. Граждане РФ были возмущены такой помощью США, ведь в стране ощущается нехватка нехваткой медицинского оборудования и защитных средств. Поэтому из Москвы поступила команда больше не освещать дальнейшие поставки в США.

Добавим, что ранее Россия называла доставку грузов в США "гуманитарной помощью", однако в Вашингтоне заявили, что полностью оплатили груз, пишет РБК. После в МИД РФ пытались объяснить, что за груз все-таки заплатили, но только половину.

Напомним, что состоянием на 8 апреля в России официально зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19.

Гуманитарная помощь народу США на месте! Разгружают!🇷🇺



Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан" прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. На борту крупная партия аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, очков, масок и респираторов. pic.twitter.com/7A7qntzyjV — PurpleBallRF (@ball_rf) April 2, 2020

Российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США. В американской администрации ранее сообщили, что ожидают его прибытия 1 апреля.



Видео: ТАСС/Минобороны России pic.twitter.com/6PPhYfRAbb — ТАСС (@tass_agency) April 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская газета La Stampa, которая сообщила, что Россия направила Италии бесполезную гуманитарную помощь и военных вместо медиков, пожаловалась на давление из-за разоблачительного материала.

Ранее в Италии разоблачили гумконвой России для борьбы с коронавирусом.

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