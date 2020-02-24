Россия в глубочайшем кризисе. Путин страну не удержит – полковник ФСБ

Президент России Владимир Путин состарится и станет немощным, его власть себя давно исчерпала. После него не исключено восстание, бунт, война, революция, а также и распад России. Это будет иметь ужасные последствия для всего мира, для Украины в первую очередь – сказал в интервью OBOZREVATEL политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

В первой части интервью читайте о единственном желании Путина и его окружения и как это связано с Украиной.

– Вы сказали, что россияне выходят на протесты по эмоции. Разве это возможно? За последние годы в России было много митингов, но ничего, протесты подавили, кого-то посадили, кого-то выпустили, и собственно, все закончилось.

– Я за свои 63 года жизни пришел к одному выводу – ничего бесследно не проходит. И декабрьское восстание, вот эта молодежь блестящая, которая вышла 25 декабря на площадь. Казалось бы, ничего не произошло, постояли, произошло небольшое кровопролитие, всех их там замочили, кого в тюрьму, кого в Сибирь, и чего? Многие из них закончили свои жизни в ссылке, некоторых повесили. Казалось бы, и ничего, но нет, но народ-то помнит. Это породило другое мощное движение, когда пришлось отменить крепостное право, ввести свободы, принять Конституцию и создать псевдопарламент. Да, и к сожалению, в 1917 это привело к трагедии большевистской революции, которая потрясла весь мир и перевернула всю страну. Цена потерь – 80 с лишним миллионов человек. Так что ничего бесследно не проходит!

Думаете, люди посмотрели мультики, ролики в сети и все? Нет, осадок остается, эмоции остаются, люди меняют свои взгляды и отношение к власти – так что это не пройдет бесследно.

Геннадий Гудков LRT

– Знаете Путина лично, знакомы, встречались? – Да, конечно, мы знакомы и несколько раз встречались. Путин умеет хорошо говорить, довольно быстро реагирует, хорошо помнит, он умеет общаться. Но знаете, одно другому не мешает. То, что человек умеет производить впечатление, не означает, что он не может быть жутким и кровавым диктатором.

– Он навсегда у власти?

– Он считает, что да, я считаю, что нет. Не знаю примеров вечной власти. Самая вечная была у большевиков – 70 лет, и режим Кимов в Северной Корее. Что-нибудь обязательно произойдет, мы не вечные. Я не говорю, что мы должны ждать смерти Путина, но думаю, он не удержит страну. Россия в глубочайшем кризисе, население все больше и больше недовольно властью. Нет ни одного здорового звена на сегодня в российском государстве, оно все больное, гнилое и фальшивое. Путин состарится и станет немощным, так что эта власть себя давно исчерпала.

– Имеете в виду распад России?

– Восстание, бунт, война, революция, что угодно. Распад на несколько государств не исключен. Лучше, конечно, развивать государство. Крупные страны есть крупные страны. Вот Германия – самая большая по населению страна Европы – 96 млн человек. Чем крупнее страна, тем больше влияния имеет на мировую цивилизацию. Вот Китай чем берет? Своей огромностью. Не хотел бы, чтобы наша страна разваливалась, но такой вариант очень вероятный. СССР тоже веками создавался, а потом раз – и исчез.

Распад России

– СССР перед своим распадом еле-еле дышал. Даже еды не было.

– А почему он еле-еле дышал? Отсутствие реальной смены власти, политической конкуренции, свободы и подавление всяческой инициативы. Весь этот набор присущ современной России, при этом у нас еще дикая коррупция и дикие противоречия между богатыми и бедными. При этом еще центр забирает себе все налоги из регионов. Такого в СССР не было. От тотальной гражданской войны Союз тогда спасала однородность общества. Посмотрите, что сейчас творится в России, люди ненавидят друг друга и готовы к применению силы друг против друга. Поэтому в России более сложная ситуация, чем была в СССР. Советский Союз хотя бы мирно вышел из этого исторического тупика. А вот развал России может создать ужасные последствия для всего мира, для Украины в первую очередь.

– Как Россия и Украина будут существовать дальше?

– В нынешнем положении улучшение отношений между Украиной и Россией невозможно. Россия – это страна с агрессивными намерениями, с милитаризированной политикой и зашоренной политикой изоляционизма: кругом враги, а мы одни в белом. С такой идеологией нормальные отношения с соседями не выстроишь, а при Путине другой не будет.

Может, будут какие-то тактические договоренности: пленных поменять, моряков отпустить, перестрелки прекратить какие-то, но не более. Украина будет объектом номер один по ненависти. Посмотрите, что творится на любом телеэкране. Россияне лучше знают, что происходит в Украине каждый день, все комментируется со злобой, раздражением и завистью. При этом режиме ничего не поменяется, может стать только хуже, и господин Зеленский должен это понять.

Да, он как президент должен делать максимум возможного, чтобы избежать более худших последствий, но в душе четко осознавать, что это как дрессировщику в цирке со зверями работать. Он же понимает, что они готовы его сожрать, но если он перестанет с ними работать – потеряет работу. Зеленский должен видеть, что перед ним русский медведь, который, вздыбив, начнет размахивать лапами.

Российско-украинский конфликт

Зеленский, как президент украинского народа, должен делать все, чтобы не стало хуже. Но при этом он должен знать, что российская государственная политика глубоко враждебна ко всем своим соседям. Назарбаев же тоже понимал, что Путин завтра может ему сказать: "А столица там твоя – это наш Целиноград?". Все понимают, что они живут рядом с пороховой бочкой, которая может в любой момент рвануть. Это изменится, если в России будет нормальная демократическая система.

– Тогда война на Донбассе закончится, а Крым вернется обратно в состав Украины?

– Все, кроме Крыма, решаемо. По Крыму будет какое-то иное решение, может совместный протекторат, совместное управление или даже новый референдум в обозримом будущем. Вполне возможно, что Крым станет каким-то новым территориально-политическим образованием, которое не будет смущать ни Украину, ни Россию. Давайте будем реалистами, не будет Крым украинским. Это вам говорит оппозиционный российский политик, семья которого понесла огромные потери из-за деятельности Путина и его режима. Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским. Вопрос по Крыму будет решен каким-то иным способом, как по Сингапуру, Гонконгу, Гибралтару, не знаю. Но там будут достигнуты договоренности, устраивающие обе стороны и дающие им возможность красиво выйти из этой ситуации.

– Считаете, что Крым в Украину не вернется?

– Думаю, что нет. 90% населения России, даже не любящие режим, и столько же крымчан считают, что Крым – это историческая часть России. Вполне возможно, что выход будет найден. Если соседи хотят мира, хотят договориться и наладить нормальные отношения – они найдут выход. Но лично я думаю, что у Крыма будет особый статус. Наверное, я до этого и не доживу, но так как вы моложе, у вас будет возможность проверить мои слова в будущем. А вы как считаете, Крым нужен Украине, как территориально-политическое образование?

– Конечно, да. Иначе это прецедент.

– Я думаю, что он не нужен Украине, как территориально-политическое образование, а вот как совместная курортная зона, тут наверняка можно договориться и предоставить Крыму суперавтономию, чтобы у народов обеих стран были равные и беспрепятственные права пользоваться природой, благами, зоной отдыха в Крыму. И вообще думаю, вопрос территорий между государствами уходит на второй план.

– Может, и уходит, только вот Крым – это безобразная российская аннексия.

– Да, согласен с вами. Но когда уйдут эти люди и будет выстроена другая политика, наверное, нужно будет искать какое-то взаимоприемлемое решение, в том числе и для Крыма.

Аннексия Крыма

– Россия после Путина должна попросить прощения у украинцев, как это было в случае с нацистской Германией?

– Я вообще считаю, что: а) она должна провести суд истории; б) она должна провести люстрацию в форме публичной переаттестации; в) она должна написать свою честную историю, где кроме великих моментов, есть и мерзавцы и, конечно же, Россия должна осудить действия, которые были предприняты в 14 году против Украины. Я бы пошел по такому пути. Конечно, должно быть покаяние, осуждение и должны быть наказаны организаторы преступлений. Такого, как было в 30-е годы, когда палачи, мерзавцы и негодяи спокойно дожили до глубокой старости при льготах, пенсиях и в почете, больше быть не должно.

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