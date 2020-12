Накануне Второй мировой войны ближе Нацисткой Германии, нежели СССР, была лишь фашистская Италия, но интересы и амбиции двух игроков столкнулись в кровавом противостоянии, унесшем десятки миллионов жизней. Между тем, генетически-историческая слабость Москвы к национализму и высшему проявлению человеконенавистнической идеологии – нацизму, никуда не исчезли.

Нынешняя идеология в РФ представляет собой ничто иное, как гипертрофированный симбиоз православия, коммунизма и… нацизма. А потому, что удивительного в том, что в Москве, на высшем уровне принимают уже не только террористические организации, Талибан, и сепаратистов со всего мира на конференциях типа “Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира”, но и политические партии, исповедующие ультраправые взгляды.

Как известно, на этой неделе состоялась встреча представителей немецкой партии “Альтернатива для Германии”, которая по степени скандалов связанных с её членами вполне может быть переименована в “Позор Германии”, с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров с Хампелем и Крупаллой enigma.ua

Встреча проходила в гостинице "Метрополь", по совпадению, именно в той самой гостинице, где в октябре 2018 года была сделана аудиозапись встречи представителей российской военной разведки и итальянских политиков из партии “Лига Севера”. Эта запись подтвердила факт финансирования итальянской партии Москвой, за счет нефтяных сделок с итальянской компанией Eni и выручаемых благодаря скидкам на них десятков миллионов.

К слову сказать, у АдГ аналогичная репутация, как и у “Лиги Севера” – партии, находящейся на содержании России. Визит же в Москву сопредседателя “Альтернативы для Германии” Тино Хрупалла и эксперта партии по внешней политике Армин-Паулюс Хампель явно проводилась не для "открытия новой главы в отношениях России и Германии", как заявили политики, а именно для согласования финансовых вопросов.

Весьма примечательно, что визит некой европейской политической силы в Москву прошёл под аккомпанемент очередного скандала с отравлением, а именно – попытка отравления Алексея Навального. То есть, на фоне сохранившейся неизменной традиции российских спецслужб устранять неугодных путём отравления, европейские политики, страна которых, Германия, стала спасением для Навального, пожимают руки с Лавровым в Метрополе?

Хотя, чему удивляться, ведь представитель партии АдГ Бьорн Хокке считает памятники "Холокосту" позором, а основатель “Альтернативы для Германии” – Гауланд, призывает гордиться успехами солдат Вермахта в Первой и Второй мировых войнах. А вы о каких-то отравлениях!

С другой стороны, аналогичное проявление лицемерия имеет место быть и в самой России, где буквально на днях похоронили террориста Абдулаха Анзорова, отрезавшего голову французскому учителю. Похоронили с почестями, полностью проигнорировав его преступление.

И если уже вспомнили про Францию, то не стоит забывать про то, что в этой стране давно уже в интересах РФ действует ультраправые силы из “Национального объединения” (в прошлом “Национальный фронт”) Марин Ле Пен, которые усилили свои позиции с помощью протестов "желтых жилетов". Причем, Марин Ле Пен, в отличие от “Лиги севера” и “Альтернативы для Германии”, даже не скрывает, что спонсируется за счёт РФ.

И вот, что это если не формирование в Европе новой неонацистской коалиции, под патронатом Российской Федерации? Ведь в 2021 году в Германии, а в 2022-м во Франции стартуют выборы, вмешательство в которые российской агентуры будет несомненным. Вмешательство на всех уровнях, от финансирования марионеточных партий, до прямого вмешательства в избирательный процесс, как не единожды это уже практиковалось.

И как тут не вспомнить знаменитую фразу американского политического деятеля Хьюи Лонга, которую ошибочно приписывают Уинстону Черчиллю: "When Fascism comes to America, it will anti-Fascism!", у нас более известную в интерпретации: “Фашисты будущего будут называть себя антифашистами”.