Россия устроила внезапные боевые учения на юге: казаки провели штурм в горах
Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка в рамках внезапной проверки боеготовности российских войск отработали штурм в горах Краснодарского края РФ.
Как сообщается на официальном сайте Минобороны России, казаки совершили марш на танках, отработав тактические действия по уничтожению условного противника, закрепившегося на рубеже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2-КА-У, стрелкового оружия и гранатометов при поддержке батареи самоходных артиллерийских орудий "Нона-С" личный состав десантно-штурмовых подразделений нанес огневое поражение условному противнику и закрепился на указанном рубеже до подхода основных сил полка", – говорится в сообщении.
Закрепившись, подразделения перешли к маневренной обороне, в ходе которой при поддержке приданных танковых подразделений Т-72Б3 и артиллерийской батареи "Нона-С" уничтожили выдвигающиеся и перешедшие в наступление силы условного противника.
Всего в мероприятии приняли участие около 500 военных, было задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия начала срочную проверку войск нескольких военных округов и флотов по приказу президента Владимира Путина.
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