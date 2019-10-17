Россия продолжает усиленными темпами готовится к большой войне.
Путин решил выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах.
Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года.
Такой законопроект внесен в Госдуму самим кремлевским карликом.
Одной из причин отказа соблюдать документ названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки.
Какой обстановки спросите вы меня?
А сегодня Путя предложил признать всех русскогоговорящих украинцев россиянами и выдать им российские паспорта.
Но Зе прийдет и порядок наведет.
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