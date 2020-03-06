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6 марта • обновлено в 02:33
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Россия упростила получение гражданства для украинцев

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Государственная дума России приняла закон, который упрощает получение российского гражданства для граждан Украины и Беларуси.

Документ 5 марта был принят в третьем и окончательном чтении, сообщается на сайте парламента.

Теперь специальная комиссия сможет признавать носителями русского языка белорусов и украинцев, свободно владеющих русским языком, без прохождения собеседования при подаче соответствующего заявления.

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Также сокращается срок рассмотрения заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке – с шести до трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подготовили законопроект, который позволит получать российские паспорта, не отказываясь от другого гражданства.

Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

СНБО Украины запланировал ответные меры, но подробности раскрывать не стали, сославшись на секретность. А президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина по поводу паспортов. Он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных стран".

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Автор
Юрий Сергиенко
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