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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Россия только что официально объявила альянс с живым трупом

7.9т

Россия перебросила бойцов "ЧВК Вагнера" в Венесуэлу для защиты Мадуро

Переброска бойцов "ЧВК Вагнера" в Венесуэлу – это не только признак отчаяния России, но одна из ее глубочайших ошибок. Москва в очередной раз противопоставила себя половине мира. На этот раз – буквально, потому что речь идет о государствах Западного полушария, среди которых нет практически ни одного, которое поддержало бы официальный Каракас в его противостоянии с народом. Кремлю пока хватает ума не вводить кадровые войска и ограничить свое участие защитой лично Мадуро. Однако и этот жест будет воспринят латиноамериканскими государствами в качестве стратегически враждебного.

Недавно новоявленный президент Бразилии – страны-участницы БРИКС – уже высказал недовольство действиями Москвы в регионе, и это – лишь первый сигнал путинской администрации о том, что ее надежды на сохранение позиций в этой части земного шара бесплодны. Путин теряет единственного, последовательного и ключевого союзника в Западном полушарии – и одновременно настраивает против себя два десятка стран, которые в противном случае сохранили бы нейтралитет в отношении России.

Российская дипломатия стала заложником застарелой мафиозной стратегии Путина, которая заключается в том, чтобы защищать членов своей группировки любой ценой до последнего. Этот механизм работает внутри России – достаточно посмотреть, что произошло с виновниками убийства Магнитского и расхитителями российского бюджета (ответ: ничего). Однако он неработоспособен в современном мире, который оценивает лидеров по их соответствию демократическим стандартам, а не способности выживать по принципам Макиавелли.

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Если же Москва надеется расширить свое участие во внутреннем конфликте в Венесуэле, ей придется воевать с половиной мира. Готова ли она рисковать своими переодетыми в наемников военнослужащими? Едва ли, ведь на этот раз не найдется "латиноамериканского Ирана", который пригонит свои сухопутные войска для защиты "венесуэльского Асада". А если такой безумец и найдется, то вскоре окажется, что и у венесуэльской оппозиции есть свои неопознанные "зеленые человечки". А то и авиация – вполне опознанная.

Ясно одно: дни Мадуро сочтены – хотя бы даже в экономическом смысле, потому что США и весь мир теперь переориентируются на работу с новой администрацией Хуана Гуаидо, в то время как финансовые потоки в адрес Мадуро будут навсегда заморожены: Банк Англии уже отказался возвращать ему слитки на $1,2 млрд, а Вашингтон нацелен на то, чтобы финансово обескровить венесуэльского борца за социалистическое будущее.

Россия только что официально объявила альянс с живым трупом

Николас Мадуро

Однажды венесуэльскому союзнику Путина – который, как и сам Путин, не представляет никого, кроме себя самого – придется выбирать: погибнуть на родине или "выезжать в Россию". Боюсь, что Мадуро, как многие другие инфантильные диктаторы, будет до финала надеется, что ситуация изменится в его пользу. Что ж, аналогичную уверенность сохраняли и Милошевич, и Хусейн, и Каддафи. Смерть таких людей всегда бесславна, как бы она ни происходила – от естественных ли причин в тюрьме, в результате гражданской войны или же на виселице по решению суда (а пусть и от "старости" в уютной больничной койке где-нибудь в районе Барвихи). Ведь сама их жизнь, полная самого ужасающего насилия и лжи, стала им вечным приговором, который пригвождает их имена на доску исторического позора.

Одним словом, Россия только что официально объявила альянс с живым трупом. Что и не удивительно: ведь она сама давно превратилась в государство-зомби.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Николас МадуроВладимир Путин
Место
Венесуэла
Теги
войнапротестНовости России
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Московец Леонид
Московец Леонид
Путин красава-вмочил все таки рога и деньги крепосных, в Венесуэлу.!!. Высеры-поздравляем вас..!!!!!Так держать..-вы "вяликие" и безмозглые..!!
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
А зачем главный многоходовый дурик Лаптестана ,надавал кредитов Мадуре на 17 млрд$ - исчо многоходовочка, ха-ха?!
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Mokrov Vadim
Mokrov Vadim
Ivanov Ivan, 10-15 млрд откат в карман ВВХ
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Вообще о том, что США сотрудничает уже только с новым президентом, знает похоже только кушнарь. Ну и дебилы с обоза.
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