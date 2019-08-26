Россия стянула в украденный Крым военных, танки и самолеты: что происходит

Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму, где задействовали 8,2 тысяч человек.

Армию задействуют на территории Южного военного округа, передает РИА "Новости".

"В войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии", – сообщил представитель пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что Россия направила военных на 12 полигонов, которые находятся на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и аннексированного Крыма.

Помимо свыше 8 тысяч военных, в учениях задействуют более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Армия России

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму двое российских десантников погибли во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне.

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